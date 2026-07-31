Відстань до цих об’єктів становила від близько 500 до майже 1300 кілометрів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Володимир Зеленський повідомив про удари по об’єктах інфраструктури, які забезпечують роботу військової машини РФ. Про це написали в соцмережах президента України.

У межах «плану далекобійних санкцій» українські сили уразили три логістичні центри в різних регіонах Росії – у Сарапулі, Казані та Волгограді. Відстань до цих об’єктів становила від близько 500 до майже 1300 кілометрів.

Також Зеленський заявив про удар по морському терміналу у Краснодарському краї. Об’єкт розташований приблизно за 270 кілометрів від лінії фронту.

Реклама

Крім того, було атаковано нафтопереробний завод у Волгоградській області на відстані майже 480 кілометрів від зони бойових дій.

Президент також повідомив про влучання в акваторії Азовського моря, не уточнивши деталей операції.

«Наші удари – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси», – наголосив Зеленський.