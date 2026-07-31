Росіяни вранці атакували Київщину дронами

Зранку 31 липня російські війська вчергове атакували Київську область ударними безпілотниками. Є ушкодження у Броварському районі, у Вишгородському горіла трава, але люди цілі.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Там зазначили, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.
У Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа трав'яного настилу, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби.