Росіяни вранці атакували Київщину дронами

Є ушкодження, але люди не постраждали.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Зранку 31 липня російські війська вчергове атакували Київську область ударними безпілотниками. Є ушкодження у Броварському районі, у Вишгородському горіла трава, але люди цілі.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Там зазначили, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.

У Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа трав'яного настилу, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби.