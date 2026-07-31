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Росіяни вранці атакували Київщину дронами

Є ушкодження, але люди не постраждали. 

Росіяни вранці атакували Київщину дронами
Уламки російських дронів, ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

Зранку 31 липня російські війська вчергове атакували Київську область ударними безпілотниками. Є ушкодження у Броварському районі, у Вишгородському горіла трава, але люди цілі. 

Про це повідомили у Київській ОВА

Там зазначили, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.

У Вишгородському районі через падіння уламків виникла пожежа трав'яного настилу, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Постраждалих серед населення немає. На місцях продовжують працювати всі оперативні служби. 

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