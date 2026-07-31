Зерно вже не рятує. Чому Африка мовчить про удари Росії по українських портах

Схоже, за чотири роки ситуація зазнала кардинальних змін, і знищення Росією українських елеваторів та портової інфраструктури не викликає на континенті паніки. Чому так трапилося, як африканські ринки адаптувалися до нових реалій і чи потрібне їм взагалі українське зерно у 2026 році?

Це разюче контрастує з реаліями 2022–2023 років. Тоді тема продовольчої безпеки була основною для країн Африки – вона звучала на основних політичних майданчиках світу, висвітлювалася на перших сторінках головних інформаційних ресурсів континенту. Можна, зокрема, згадати, як головний секретар Міністерства закордонних справ Кенії Корір Сінг’Оей назвав рішення Путіна вийти з зернової угоди , «ударом у спину» у 2023 році. Тоді ж до Києва та Санкт-Петербурга приїздила ціла миротворча місія африканських президентів, для яких стабільні поставки збіжжя були тоді критично важливими.

Разом з тим, в африканських медіа та серед її політикуму такі події, схоже, не викликали значного резонансу сьогодні. Події в Чорному морі висвітлюються сухо в новинній стрічці місцевих видань, а лідери країн утримуються від різких заяв.

Російський терор проти української портової інфраструктури України створює серйозні проблеми для експортерів. Морська логістика стає дедалі ризикованішою, а судновласники з обережністю планують нові рейси. У такій ситуації логічно було б очікувати гучної реакції від країн Африки – континенту, який найбільше залежить від стабільних постачань продовольства.

Наскільки Африка потребує зерна?

Щороку Африка витрачає 85 млрд дол. на імпорт продовольства загалом, з яких 15% припадає виключно на закупівлю пшениці. Проте континент не є монолітним простором і потреби в пшениці є суттєво різними для Північної та Субсахарської Африки.

Фото: togo-port.net Перевалка сипучих вантажів у порту Ломе, Того

За рік країни Північної Африки – Єгипет, Туніс, Лівія, Марокко, Алжир – споживають приблизно 45 млн тонн пшениці, суттєва більшість якої – імпортована (у 2025/2026 імпортували 33,4 млн тонн). Залежність регіону від зовнішніх постачань коливається від половини до майже повної потреби. Якщо Марокко закуповує за кордоном понад 50% зернових, то Туніс та Алжир – 70-75%, а показники Лівії сягають 90%. 110-мільйонний Єгипет змушений імпортувати 60% зерна, що робить його найбільшим покупцем пшениці у світі.

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Така ситуація виникла через те, що внутрішнє виробництво не встигає за темпами зростання населення регіону, яке зросло зі 140 мільйонів у 1950 році до 250 мільйонів у 2020-му, а до 2050 року, за прогнозами, перевищить 320 мільйонів. Оскільки місцеві сільськогосподарські системи залишаються крихкими, уряди змушені спрямовувати кошти на імпорт базових продуктів харчування замість інвестицій у власні аграрні потужності.

На противагу півночі, для Субсахарської Африки пшениця не є традиційним продуктом, проте останнім часом її споживання стрімко зростає через урбанізацію та зміну харчових звичок. За останнє десятиліття попит тут збільшився на 34% – до 39 мільйонів тонн на рік (із щорічним приростом у межах 3%). Водночас місцеве виробництво за цей період зросло лише з 7,5 до 10 мільйонів тонн, покриваючи близько чверті загальних потреб. Решту дефіциту регіон перекриває імпортом, який зріс на 38% і наблизився до 31 мільйона тонн. Враховуючи прогнозоване збільшення населення Субсахарської Африки до 2 мільярдів людей до 2045 року, імпортна залежність регіону гарантовано зростатиме.

Фото: bruks-siwertell.com Розвантаження судна в зерновому терміналі в порту Апапа (Лагос, Нігерія)

Структура цього ринку неоднорідна. Серед країн Субсахарської Африки найбільшим, імпортером залишається Нігерія, зростає активно попи та пшеницю і в Кенії та ПАР. Водночас прибережні держави, такі як Танзанія, Мозамбік, Кот-д'Івуар та Камерун, перетворилися на стратегічні логістичні хаби, через які зерно постачається до сусідніх країн, що не мають виходу до моря.

Щоб перекрити колосальний продовольчий дефіцит, Африка історично спиралася на вузьке коло постачальників, де ключові ролі відігравали європейські держави (зокрема Франція, Румунія, Болгарія та Німеччина), а також Україна та Росія. До повномасштабного вторгнення вплив Чорноморського регіону був визначальним. У 2020 році щонайменше 15 африканських країн імпортували понад половину своєї пшениці з України або Росії. За даними дослідження KSE, в 2021 році Україна забезпечувала 48% усього імпорту пшениці Лівії, 36% потреб Тунісу та Ефіопії і 29% ринку Єгипту. Проте з початком повномасштабного вторгнення ситуація зазнала змін, за яких зерно стало елементом нарощення російського впливу в Африці.

Чи рятує українське зерно Африку?

Блокуючи українські порти та систематично атакуючи аграрну інфраструктуру, Росія намагається фізично вибити конкурента з ринку та позбавити Україну життєво необхідних валютних надходжень. Проте тотально закрити Україні шлях на континент Москві не вдалося: українське збіжжя продовжує відвантажуватися, і Африка залишається одним із ключових стратегічних напрямків.

Відновлення повноцінної роботи українського морського коридору дозволило вітчизняним експортерам продемонструвати хорошу динаміку повернення на ринки Північної Африки. Статистика свідчить про нарощування обсягів: наприклад, у 2024/2025 маркетинговому році експорт української пшениці до Алжиру зріс утричі (до 1,9 млн тонн), а постачання до Єгипту збільшилися майже на 23% порівняно з сезоном 2023/2024. За цей же період до Тунісу було відвантажено 763 тис. тонн збіжжя і ця країна увійшла до топ-10 найбільших покупців українського зерна.

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Фото: EPA/UPG Балкер VALSAMITIS завантажується пшеницею в чорноморському порту Чорноморськ поблизу Одеси, Україна, 18 лютого 2023 р.

Ця тенденція до нарощування обсягів успішно закріпилася і в наступному сезоні. За даними порталу Latifundist Media, у липні-березні 2025/2026 маркетингового року Африка знову стала основним експортним напрямком для України з часткою 49,4% (або 4,89 млн тонн) усієї вивезеної пшениці. Абсолютними лідерами серед покупців виступили Єгипет (2,63 млн тонн, що становить 26,6% від загального експорту) та Алжир (1,8 млн тонн, або 18,2%), а Туніс тримається у десятці найбільших імпортерів (317 тис. тонн).

Проте головний нюанс полягає в тому, що поки ці країни є нашими найбільшими клієнтами, для їхніх внутрішніх ринків нинішні українські обсяги не є основними на тлі загальних потреб цих країн. Наприклад, за прогнозами United States Department of Agriculture, потреби Єгипту в імпорті пшениці на 2026/27 маркетинговий рік оцінюються у 12,5 млн тонн (і це навіть з урахуванням очікуваного скорочення імпорту через зростання їхнього внутрішнього виробництва). Потреби Алжиру на сезон 2025/26 прогнозуються на рівні 9,2 млн тонн, а Тунісу – 1,7 млн тонн. З огляду на такі макроекономічні масштаби, нинішні українські обсяги формують порівняно невелику частину в загальній структурі імпорту цих країн. Показовим є приклад Ефіопії: якщо у 2021 році Україна забезпечувала 36% потреб цієї країни, то в поточному сезоні наші постачання поступаються російським майже вчетверо. Втрата українських позицій відбувається на тлі загального звуження цього ринку, через додаткові мита та намагання наростити власну продукцію.

Українські трейдери в інтерв’ю підтверджують цю ж тенденцію, відзначаючи втрату ринків країн Північної Африки через тимчасову переорієнтацію на Європу, а також фактичне витіснення російським збіжжям. Водночас вони констатують, що на стратегічних ринках Субсахарської Африки (зокрема в Кенії та Нігерії) Україна програє конкуренцію ще й через нестачу продовольчої пшениці з високим вмістом протеїну (12,5%).

Фото: Claire Nevill / WFP Судно MV Brave Commander із зерном з України в порту Джибуті.

Російський шантаж чи допомога?

Проникнення Росії на ринки Північної та Субсахарської Африки не було наслідком випадкової ринкової кон'юнктури – воно готувалося роками як комплексна геополітична стратегія. Яскравий приклад – Алжир, чий ринок тривалий час залишався недоступним для російського збіжжя. За імпорт зерна в цій країні відповідає державне агентство OAIC, стандарти якого містили суворі обмеження щодо рівня пошкодження зерна шкідниками. Цей технічний бар'єр надійно захищав французьких постачальників від дешевшої чорноморської конкуренції.

Проте у 2020 році ця інституційна перешкода зникла. Після років російського лобізму та низки тестових постачань, агентство OAIC офіційно переглянуло умови тендерів. Пом'якшення технічних бар’єрів відкрило двері для дешевшого російського зерна, яке Алжир не припинив купувати і після повномасштабного вторгнення. Зокрема, Росія експортувала туди понад 2,4 млн тонн у 2023/24 році та 1,7 млн тонн за перші вісім місяців 2024/2025 сезону.

Повномасштабне вторгнення та логістичні перешкоди для українського експорту стали для Росії можливістю системно посилити свій економічний і політичний вплив на Африканському континенті. За даними центру «Агроекспорт», лише в першому півріччі 2026 року РФ експортувала до Африки 10,2 млн тонн пшениці, охопивши понад 40 із 54 країн континенту. Росія вдало використовує труднощі і слабкості конкурентів. Наприклад, на тлі неврожаю у Франції, Москва скористалася ціновою перевагою і в сезоні 2024/2025 набула статусу основного постачальника зерна до Марокко. В той же період Єгипет був найбільшим експортним напрямком для Росії з імпортом понад 8 млн. тонн пшениці в 2024 році. Стрімко зростають позиції Росії на ринках Субахарської Африки, в таких країнах як Нігерія, Кенія, Танзанія, Судан, Джибуті. Зокрема, на Кенію припадає близько 7% усього російського зернового експорту до Африки.

Фото: змі окупантів Балкер Lugano у порту Массава, який 4 січня 2024 року доставив до Еритреї 25 000 тонн російського зерна.

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Водночас Росія успішно використовує глобальний дефіцит продовольства, який сама ж допомагала створювати, роками обстрілюючи українські порти, для посилення політичної залежності країн Африки. На саміті «Росія-Африка» у 2023 році Москва публічно пообіцяла континенту безкоштовне зерно. З листопада 2023 року близько 200 тисяч тонн пшениці було демонстративно відправлено до шести країн: Зімбабве, Буркіна-Фасо, ЦАР, Еритреї, Малі та Сомалі. Більшість з них є проросійськими, а тому це зерно слугує як плата за лояльність режимів до Москви на міжнародній арені.

Цікаво, що зерно є лише одним із компонентів комплексної, цілеспрямованої стратегії поширення російського впливу. Показовим є кейс Тоґо: святкування першої поставки 27 тисяч тонн російської пшениці до цієї країни у 2025 році відбулося на тлі активного політичного лобізму та інтенсифікації політичних контактів. А днями стало відомо, що російські військові інструктори з січня 2026 року присутні у цій країні, а порт Ломе використовується для підтримки військових операцій російського «Африканського корпусу» на континенті. Це вкотре доводить закономірність: за мішками з російським зерном на континент завжди йдуть російські багнети.

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Варто пам’ятати, що російська експансія певною мірою забезпечується за рахунок мародерства. За даними української влади, лише протягом 2025 року Росія вивезла понад 2 мільйони тонн зерна з тимчасово окупованих територій України. А тільки з січня по квітень поточного року близько 25 суден здійснили понад 50 рейсів із закритих портів, вивізши 850 тисяч тонн краденого українського збіжжя для подальшого збуту під виглядом російського.

Фото: vesselfinder.com Російський балкер ‘Михаїл Ненашев’, який за даними розслідувачів проекту ‘Схеми’ вивозив зерно з окупованих територій України (грузився у порту 'Авліта' у Доковій бухті Севастополя та розвантажував зерно у Туреччині).

Найбільш болючим в цій історії є те, що деякі країни ігнорують заклики Києва не купувати крадене зерно, і, фактично, стають свідомими співучасниками. Нещодавнім доказом цього став інцидент у травні 2026 року: Єгипет вчетверте з квітня цього року прийняв у своєму порту судно з краденим українським зерном, проігнорувавши офіційне звернення від України.

Курс на стратегічний суверенітет

Майбутнє експорту пшениці до Африки не визначатиметься виключно зовнішніми факторами, адже на континенті формуються власні глибокі внутрішні тенденції, які експортерам обов'язково доведеться враховувати.

Цінові шоки та логістичні збої останніх років змусили країни Африки активізувати зусилля щодо зменшення імпортозалежності. Наприклад, внутрішні реформи в Марокко та Тунісі нині сфокусовані на кліматично стійкому сільському господарстві: впроваджується передове зрошення, точне землеробство та вирощування посухостійких сортів. Водночас Єгипет залучає ЄС, країни Перської затоки та міжнародні фінансові установи для модернізації логістики та розширення потужностей для зберігання зерна, що дозволяє створювати стратегічні резерви та знижувати тиск на валютні запаси.

Звісно, в умовах кліматичних змін та стрімкого демографічного буму подолати дефіцит швидко не вдасться. Тому перед африканськими урядами постає складне завдання: їм потрібно утримувати системи соціального захисту, керувати фіскальним тиском і водночас поступово зменшувати імпортозалежність.

Фото: Х/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Транспортування українського зерна до Судану

Прагматизм замість моралі

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У підсумку, для відповіді на головне питання: чи потребує Африка українського зерна і чому терор Росії проти України не викликає в країн континенту тієї реакції, яка була в 2023 році? Тут потрібно подивитися на кілька аспектів.

По-перше, Африці дійсно потрібне зерно. І Україна в цьому контексті залишається важливим, але не єдиним партнером. По-друге, резонанс 2022-2023 років був викликаний страхом тотальної нестачі продовольства та різким стрибком світових цін. У 2026 році африканські ринки адаптувалися. Уряди країн континенту усвідомили, що зміна чорноморської логістики не загрожує їм тотальним дефіцитом, якщо вони готові купувати російське збіжжя, незважаючи на умови постачань чи походження цього вантажу.

На відміну від Росії, Україна не використовує продовольство, як зброю, і не прагне нав'язати потребуючим країнам власний політичний порядок денний. Утримання своєї частки на африканському ринку залишається важливим для українського агросектору, але стратегія цієї присутності має куди розвиватися за межі простого експорту сировини. Враховуючи прагнення африканських країн до продовольчого суверенітету, доцільно вивчати їхні конкретні потреби та переходити до ширшої взаємодії у сільськогосподарському секторі — пропонуючи не лише зерно, а й агротехнології, розбудову кластерів, експертизу та спільні рішення, які допоможуть континенту розвинути власну продовольчу стійкість. Саме таке партнерство здатне забезпечити Україні довгострокові позиції в Африці.