США запровадили нові санкції проти мереж, які підтримують іранську авіакомпанію Mahan Air і КВІР

Авіакомпанія перевозить особовий склад для військових навчань, а також транспортує безпілотники і зброю.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти шести компаній та фізичних осіб у Китаї, Індії, Росії та Ірані.

Під обмеження потрапили фірми, які діють як генеральні торгові агенти іранської авіакомпанії Mahan Air, ідеться на сайті американського Мінфіну.

Незважаючи на статус цивільного перевізника, Mahan Air тривалий час забезпечує потреби Корпусу вартових ісламської революції і його підрозділу «Кудс». Авіакомпанія перевозить особовий склад для військових навчань, а також транспортує безпілотники і зброю.

Нові санкції торкнулися китайських компаній Shanghai Wings International Logistics та Shanghai Elite International Travel разом із їхнім керівником Тан Сіном, індійської Skiez Travels and Logistics, а також російської Air Cargo Pro. Ці фірми надавали Mahan Air логістичні, торгові та транспортні послуги. Також США внесли до санкційного списку іранську підставну компанію DadeNegar Startup Studio, яка через свій сайт збирала географічні дані американських та ізраїльських об'єктів для координації військових ударів Ірану.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що будь-яка фінансова чи логістична підтримка Mahan Air або КВІР дорівнює допомозі терористичній організації. Запроваджені обмеження передбачають блокування всіх активів фігурантів у юрисдикції США, заборону для американських громадян на проведення з ними будь-яких операцій, а також ризик застосування вторинних санкцій проти іноземних фінансових установ, які співпрацюватимуть із цими мережами.