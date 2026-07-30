Bloomberg: Росія залишається ключовим постачальником для атомної енергетики США

Атомна енергетика США надалі суттєво залежить від російського збагаченого урану, який забезпечує роботу реакторів, що виробляють п'яту частину всієї електроенергії країни.

Це ускладнює повну відмову від російських закупівель до 2028 року, передає Bloomberg.

Торік американські оператори реакторів придбали майже 26% від загального обсягу послуг зі збагачення саме в Росії. Це значно більше порівняно з 17%, які фіксували десятиліття тому.

Залежність стає гострішою, адже Вашингтон активно розвиває атомну галузь через зростання потреб у формі електроенергії для дата-центрів. Урядовці і бізнес намагаються продовжити терміни експлуатації діючих АЕС, відновлювати роботу зупинених станцій і розробляти малі модульні реактори, які потребують стабільного паливного постачання. Зараз 77% усіх послуг зі збагачення урану США отримують з-за кордону, а Росія залишається найбільшим окремим постачальником.

Закон США від 2024 року забороняє імпорт російського урану, проте дозволяє Міністерству енергетики надавати спеціальні дозволи-виключення до січня 2028 року, якщо альтернативних джерел немає. Такий механізм створює ризики, адже постачання залежать як від рішень американського уряду, так і від експортних ліцензій Москви.

Американські і союзні компанії вже нарощують власні потужності, але вони не встигають перекрити потребу до 2028 року. Зокрема, консорціум Urenco USA розширить виробництво на початку 2027 року, тоді як масштабніші проєкти компаній Centrus Energy та Orano запрацюють не раніше 2029 року.