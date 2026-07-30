​Туск: Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Про це він сказав, відвідуючи місце падіння російської ракети у Люблінському воєводстві.

Главу уряду Польщі цитує The Guardian.

За словами Туска, інцидент з ракетою лише зміцнив його переконання, що Польща має й надалі підтримувати Україну.

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«Безпека Польщі прямо й однозначно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі»,– сказав він.

Польський прем'єр наголосив, що Варшава зробить усе можливе, щоб Україна не програла цю війну. Туск також розповів про свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, зараз зрозуміло, що наступні 100 днів «можуть вирішити результат цієї війни, і наразі шанси 50 на 50».

Водночас прем’єр зазначив, що значною мірою вирішення залежить від «деяких інших людей», зокрема – президента США Дональда Трампа та генерального директора SpaceX Ілона Маска.