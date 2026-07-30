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​Лідери ЄС відреагували на порушення польського повітряного простору російською ракетою

Дії Росії засудити Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта та Емманюель Макрон.

​Лідери ЄС відреагували на порушення польського повітряного простору російською ракетою
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта та президент Франції Емманюель Макрон відреагували на порушення повітряного простору Польщі під час чергової російської атаки на Україну.

Урсула фон дер Ляєн в соцмережі Х назвала інцидент неприйнятним порушенням європейського повітряного простору.

«Щоб покласти край цьому, ми допомагаємо Україні перемогти у цій війні всіма можливими способами», – наголосила президентка Єврокомісії.

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Антоніу Кошта заявив, що «порушення польського повітряного простору ще раз підкреслює, що агресія Росії становить загрозу безпеці Європи в цілому».

Президент Євроради також запевнив, що Європейський Союз повністю солідарний з українською та польською владою.

Емманюель Макрон написав в соцмережі Х: «Франція з найбільшою рішучістю засуджує російські удари, які призвели до загибелі цивільних осіб в Україні, а також порушення польського повітряного простору». 

За словами Макрона, підтримка України та союзників не послабиться, адже йдеться про колективну безпеку.

  • До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.
  • Найбільш ймовірно, що це була російська ракета Х-101.
  • Глава уряду Польщі Дональд Туск запевняє, що військові би збили ракету, якщо б вона продовжила політ.
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