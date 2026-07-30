​Лідери ЄС відреагували на порушення польського повітряного простору російською ракетою

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта та президент Франції Емманюель Макрон відреагували на порушення повітряного простору Польщі під час чергової російської атаки на Україну.

Урсула фон дер Ляєн в соцмережі Х назвала інцидент неприйнятним порушенням європейського повітряного простору.

«Щоб покласти край цьому, ми допомагаємо Україні перемогти у цій війні всіма можливими способами», – наголосила президентка Єврокомісії.

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Another unacceptable violation of our EU airspace caused by Russia’s latest strikes on Ukraine, this time over Poland.



The Polish people are famously unafraid dear @donaldtusk, and our thoughts are with them.



To put an end to this, we are helping Ukraine win this war in every… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2026

Антоніу Кошта заявив, що «порушення польського повітряного простору ще раз підкреслює, що агресія Росії становить загрозу безпеці Європи в цілому».

Президент Євроради також запевнив, що Європейський Союз повністю солідарний з українською та польською владою.

Last night, Russia launched a massive combined strike against Ukraine.



During the attack, Polish airspace was also violated, underlining once again that Russia’s aggression is a threat to the security of Europe as a whole.



My thoughts are with the victims of these attacks. The… — António Costa (@eucopresident) July 30, 2026

Емманюель Макрон написав в соцмережі Х: «Франція з найбільшою рішучістю засуджує російські удари, які призвели до загибелі цивільних осіб в Україні, а також порушення польського повітряного простору».

За словами Макрона, підтримка України та союзників не послабиться, адже йдеться про колективну безпеку.

La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes qui ont tué des civils en Ukraine, ainsi que la violation de l’espace aérien polonais. Notre soutien à l’Ukraine et à nos alliés ne faiblira pas, @ZelenskyyUa @donaldtusk. Il en va de notre sécurité collective. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 30, 2026

Близько 3:40 30 липня у повітряний простір Польщі залетів невідомий об’єкт, який зник вже через 6 хвилин.

До району останнього виявлення направили гелікоптер Мі-24. Екіпаж визначив ймовірне місце падіння об’єкта біля населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві.