Президент Володимир Зеленський після візиту до США прилетів до Любліна і проводить із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Інформацію підтвердив спершу польський телеканал TVP, а згодом речник українського президента Сергій Никифоров зазначив, що політики вже розпочали двосторонні перемовини, цитує «Суспільне».
За словами Никифорова, на зустрічі обговорюють нормалізацію українсько-польських відносин, реакцію на випадки агресії проти українців і оборонну співпрацю двох держав.
- Повідомлялося, що лідери також підіб’ють результати візиту Зеленського до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом.