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Дональд Туск і Володимир Зеленський під час пресконференції у Львові, 17 грудня 2024 року

Президент Володимир Зеленський після візиту до США прилетів до Любліна і проводить із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Інформацію підтвердив спершу польський телеканал TVP, а згодом речник українського президента Сергій Никифоров зазначив, що політики вже розпочали двосторонні перемовини, цитує «Суспільне».

За словами Никифорова, на зустрічі обговорюють нормалізацію українсько-польських відносин, реакцію на випадки агресії проти українців і оборонну співпрацю двох держав.