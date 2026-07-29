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Зеленський проводить переговори з прем’єром Польщі

Серед тем зустрічі - нормалізація українсько-польських відносин.

Зеленський проводить переговори з прем’єром Польщі
Дональд Туск і Володимир Зеленський під час пресконференції у Львові, 17 грудня 2024 року
Фото: Галина Терещук/Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський після візиту до США прилетів до Любліна і проводить із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Інформацію підтвердив спершу польський телеканал TVP, а згодом речник українського президента Сергій Никифоров зазначив, що політики вже розпочали двосторонні перемовини, цитує «Суспільне».

За словами Никифорова, на зустрічі обговорюють нормалізацію українсько-польських відносин, реакцію на випадки агресії проти українців і оборонну співпрацю двох держав.

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