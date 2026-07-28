Володимир Зеленський прибув у США

Український президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. У планах глави держави - зустріч із американським колегою Дональдом Трампом та прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

Про це він написав у телеграмі.

«Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку – зустрічі з Президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче», – йдеться у його дописі.

Він також розповів, що від імені всієї України вшанує памʼять Ліндсі Грема й відвідає церемонію у Вашингтоні, де «згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу».

З Трампом у вівторок зустрінеться не лише Зеленський - очікується також прибуття прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.