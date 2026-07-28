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Володимир Зеленський прибув у США

У планах президента – зустріч із американським колегою та прощання із сенатором Ліндсі Гремом. 

Володимир Зеленський прибув у США
Володимир Зеленський у США
Фото: Скріншот відео із телеграму Володимира Зеленського

Український президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. У планах глави держави - зустріч із американським колегою Дональдом Трампом та прощання із сенатором Ліндсі Гремом

Про це він написав у телеграмі. 

«Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку – зустрічі з Президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче», – йдеться у його дописі. 

Він також розповів, що від імені всієї України вшанує памʼять Ліндсі Грема й відвідає церемонію у Вашингтоні, де «згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу». 

  • Усіх 100 американських сенаторів запросили у вівторок у будівлі Капітолію зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

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