Нафтові ринки зафіксували рекорд падіння ціни з квітня

На тлі зупинки обстрілів Сполученими Штатами Ірану у відповідь на ескалацію ситуації на Близькому Сході ціни на нафту 27 липня впали найбільше з 8 квітня.

Як пише CNN, вартість ф'ючерсів на еталонну марку Brent знизилась одразу на понад 11%. Вартість бареля при цьому схудла на 7% до 82 доларів.

Попри таку динаміку, обсяг транспортування нафти залишається значно нижчим за довоєнний. Якщо до початку проведення операції США проти Ірану через Ормузьку протоку в один день могли пройти більше 100 комерційних суден, то у понеділок проблемну ділянку маршруту подолали менше 10 кораблів.

Президент США Дональд Трамп вважає, що має вдосталь часу для досягнення угоди з Іраном, тому не збирається поспішати