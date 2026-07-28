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Нафтові ринки зафіксували рекорд падіння ціни з квітня

Навіть тимчасове припинення бойових дій США проти Ірану обвалило вартість чорного золота.

Нафтові ринки зафіксували рекорд падіння ціни з квітня
Нафтове родовище
Фото: EPA/UPG

На тлі зупинки обстрілів Сполученими Штатами Ірану у відповідь на ескалацію ситуації на Близькому Сході ціни на нафту 27 липня впали найбільше з 8 квітня.

Як пише CNN, вартість ф'ючерсів на еталонну марку Brent знизилась одразу на понад 11%. Вартість бареля при цьому схудла на 7% до 82 доларів.

Попри таку динаміку, обсяг транспортування нафти залишається значно нижчим за довоєнний. Якщо до початку проведення операції США проти Ірану через Ормузьку протоку в один день могли пройти більше 100 комерційних суден, то у понеділок проблемну ділянку маршруту подолали менше 10 кораблів.

Президент США Дональд Трамп вважає, що має вдосталь часу для досягнення угоди з Іраном, тому не збирається поспішати

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