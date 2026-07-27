Трамп запитає Путіна про можливу передачу РФ Ірану супутникових даних про бази США

"Ми скоро дізнаємося про це. Я запитаю про це у Путіна".

Президент США Дональд Трамп заявив, що з'ясує у російського лідера Владіміра Путіна, чи передавала Росія Ірану супутникові дані про американські військові об'єкти.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише "Суспільне".

Дональд Трамп прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія могла допомагати Ірану в підготовці ударів по американських базах у регіоні Перської затоки.

"Ми скоро дізнаємося про це. Я запитаю про це у Путіна", – заявив президент США.

Водночас Трамп висловив сумнів, що можлива передача інформації здійснювалася "на високому рівні", та припустив, що навіть у разі такої допомоги вона не мала суттєвого впливу.

Трамп також порівняв ситуацію з постачанням російського обладнання до Венесуели, заявивши, що воно не продемонструвало високої ефективності. За його словами, навіть якщо Москва передавала Тегерану певні дані, це не допомогло Ірану зберегти свої військові спроможності.