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Трамп запитає Путіна про можливу передачу РФ Ірану супутникових даних про бази США

"Ми скоро дізнаємося про це. Я запитаю про це у Путіна".

Трамп запитає Путіна про можливу передачу РФ Ірану супутникових даних про бази США
Президент США Дональд Трамп і Владімір Путін
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що з'ясує у російського лідера Владіміра Путіна, чи передавала Росія Ірану супутникові дані про американські військові об'єкти. 

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише "Суспільне".

Дональд Трамп прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія могла допомагати Ірану в підготовці ударів по американських базах у регіоні Перської затоки.

"Ми скоро дізнаємося про це. Я запитаю про це у Путіна", – заявив президент США.

Водночас Трамп висловив сумнів, що можлива передача інформації здійснювалася "на високому рівні", та припустив, що навіть у разі такої допомоги вона не мала суттєвого впливу.

Трамп також порівняв ситуацію з постачанням російського обладнання до Венесуели, заявивши, що воно не продемонструвало високої ефективності. За його словами, навіть якщо Москва передавала Тегерану певні дані, це не допомогло Ірану зберегти свої військові спроможності.

  • 25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку місяця Росія активно здійснювала супутникове спостереження за країнами Перської затоки та американськими військовими об'єктами, розташованими в регіоні. Отримані матеріали згодом передавалися Ірану, а знімання проводилося як до ударів, так і після них для оцінки їхніх наслідків.
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