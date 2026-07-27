Reuters: Іран відмовляється від нових переговорів із США

Іран заявив, що не звертався до Сполучених Штатів із проханням відновити переговори та продовжує контролювати Ормузьку протоку. Такі заяви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп призупинив кампанію авіаударів по Ірану.

Про це пише Reuters.

За інформацією агентства, після 13 ночей безперервних авіаударів президент США Дональд Трамп ухвалив рішення поставити військову кампанію на паузу. У відповідь Тегеран заявив, що також призупинить власні атаки на період дії американської паузи.

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Як пише Reuters, рішення Білого дому було ухвалене після оцінки військового командування. За словами джерела, президенту доповіли, що перелік потенційних цілей для ударів практично вичерпано. Крім того, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн висловив занепокоєння скороченням запасів боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

На тлі повідомлень про припинення ударів світові ціни на нафту різко знизилися. Вартість нафти марки Brent, яка минулого тижня ненадовго перевищила 100 доларів за барель, у понеділок впала більш ніж на 8% – до рівня нижче 89 доларів за барель.

Водночас офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї спростував інформацію про те, що Тегеран нібито просив Вашингтон відновити переговорний процес.

"Повідомлення про те, що Іран просив про переговори зі США, є сфабрикованими. Цього немає в нашій ДНК", – заявив Багаї.

Він наголосив, що контакти між сторонами продовжуються через посередників, а Іран не відмовляється від дипломатичних механізмів.

Крім того, Тегеран заявив, що зберігає контроль над Ормузькою протокою. Державні ЗМІ Ірану повідомили, що шість суден нібито намагалися пройти через протоку без дозволу іранської сторони, після чого були розвернуті, а одне із суден, за їхніми даними, зазнало аварії.

За інформацією Reuters, США та Іран по-різному трактують положення меморандуму щодо режиму судноплавства в Ормузькій протоці. Вашингтон вважає, що документ гарантує свободу проходу суден, тоді як Тегеран наполягає, що він підтверджує право Ірану контролювати транзит.

Як зазначає агентство, Іран також прагне закріпити свою позицію в окремій угоді з Оманом, який контролює протилежний берег Ормузької протоки.

Минулого тижня до Тегерана прибула високопоставлена делегація Омана для обговорення цього питання, а іранська сторона повідомила про успішний перебіг переговорів.