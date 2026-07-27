Троє людей загинули, ще кілька дістали поранення внаслідок стрілянини на гастрофестивалі в Сіетлі

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Троє людей загинули, ще щонайменше четверо зазнали поранень унаслідок стрілянини, що сталася ввечері неділі на гастрономічному фестивалі в американському місті Сіетл.

Про це пише CNN.

Інцидент стався на території Seattle Center, де проходив щорічний триденний фестиваль Bite of Seattle, який традиційно збирає тисячі відвідувачів.

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Двоє людей загинули на місці. Ще чотирьох постраждалих, наймолодшому з яких лише два роки, доправили до медичного центру Harborview.

Пізніше ще одна людина самостійно звернулася до іншої лікарні з вогнепальним пораненням.

Згодом стало відомо, що один із госпіталізованих згодом помер. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох.

Одного підозрюваного вже затримали. Правоохоронці також розшукують ще одну особу, яка, як вважається, причетна до стрілянини. Раніше мер Сіетла Кеті Вілсон заявляла про двох затриманих, однак пізніше уточнила свою інформацію.

За попередніми даними поліції, двоє людей стріляли один в одного. Розслідування триває.

За даними неурядової організації Gun Violence Archive, це щонайменше 271-й випадок масової стрілянини у США цього року. Організація вважає масовою стріляниною інцидент, під час якого вогнепальні поранення отримують щонайменше чотири людини.

Seattle Center — це великий громадський культурний комплекс площею близько 30 гектарів, який щороку відвідують понад 12 мільйонів людей.

Фестиваль Bite of Seattle об'єднує сотні місцевих ресторанів і продавців їжі, а також концертні майданчики. За три дні його відвідують близько 350 тисяч гостей.