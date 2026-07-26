Гору Олімп внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Гору Олімп – найвищий гірський масив Греції - внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Про це організація повідомила у соцмережі Х.
"Новий об’єкт Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Ширша область гори Олімп, Греція", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає Ekathemerini, відповідне рішення одноголосно ухвалили на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини в південнокорейському Пусані.
Таким чином Олімп став одним із небагатьох об'єктів у світі, що мають статус змішаної всесвітньої спадщини завдяки своїй винятковій культурній та природній цінності.
- Відома у грецькій міфології як оселя 12 олімпійських богів, гора Олімп також є одним із найважливіших осередків біорізноманіття Європи. Тут налічують майже 2 тисячі таксонів рослин, серед яких десятки видів, що не трапляються більше ніде у світі, а також мешкають рідкісні види диких тварин.