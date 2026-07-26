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Гору Олімп внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Рішення ухвалили на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини в південнокорейському Пусані.

Гору Олімп внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Гора Олімп
Фото: EPA/UPG

Гору Олімп – найвищий гірський масив Греції  - внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це організація повідомила у соцмережі Х

"Новий об’єкт Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Ширша область гори Олімп, Греція", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Ekathemerini, відповідне рішення одноголосно ухвалили на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини в південнокорейському Пусані.

Таким чином Олімп став одним із небагатьох об'єктів у світі, що мають статус змішаної всесвітньої спадщини завдяки своїй винятковій культурній та природній цінності. 

  • Відома у грецькій міфології як оселя 12 олімпійських богів, гора Олімп також є одним із найважливіших осередків біорізноманіття Європи. Тут налічують майже 2 тисячі таксонів рослин, серед яких десятки видів, що не трапляються більше ніде у світі, а також мешкають рідкісні види диких тварин.

 

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