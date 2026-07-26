Гору Олімп внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Рішення ухвалили на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини в південнокорейському Пусані.

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Гору Олімп – найвищий гірський масив Греції - внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це організація повідомила у соцмережі Х.

"Новий об’єкт Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Ширша область гори Олімп, Греція", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Ekathemerini, відповідне рішення одноголосно ухвалили на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини в південнокорейському Пусані.

Таким чином Олімп став одним із небагатьох об'єктів у світі, що мають статус змішаної всесвітньої спадщини завдяки своїй винятковій культурній та природній цінності.