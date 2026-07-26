Президент Фінляндії після розмови із Зеленським: Україна як ніколи сильна та готова до миру

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив про телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили війну Росії проти України та подальші кроки на шляху до миру.
Про це Стубб написав у соцмережі X.
За словами президента Фінляндії, нині позиції України є сильнішими, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни.
"Я провів хорошу телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським. Ми обговорили війну агресії Росії проти України та шлях уперед", – зазначив Стубб.
Він наголосив, що безперервна підтримка міжнародних партнерів залишається критично важливою для збереження нинішньої динаміки.
"Позиція України є сильнішою, ніж будь-коли, відколи почалася війна. Неперервна підтримка від партнерів є критичною, щоб підтримувати темп", – заявив президент Фінляндії.
Також Стубб підкреслив, що Україна готова до миру.