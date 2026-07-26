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Росіяни атакували цивільне авто у середмісті Херсона

Постраждав 42-річний чоловік.

Росіяни атакували цивільне авто у середмісті Херсона
РФ вдарила по Херсону
Фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують дроновий терор цивільних мешканців Херсона. Так, ворожий дрон атакував цивільне авто.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні російські окупанти атакували дроном автівку у центральній частині Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Через ворожий удар постраждав 42-річний чоловік. Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму. 

Наразі потерпілий перебуває у лікарні та отримує необхідну допомогу.

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