Росіяни атакували цивільне авто у середмісті Херсона

Російські окупанти продовжують дроновий терор цивільних мешканців Херсона. Так, ворожий дрон атакував цивільне авто.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Опівдні російські окупанти атакували дроном автівку у центральній частині Херсона", – ідеться у повідомленні.
Через ворожий удар постраждав 42-річний чоловік. Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму.
Наразі потерпілий перебуває у лікарні та отримує необхідну допомогу.
- Російські війська вранці 26 липня атакували Херсон ударними безпілотниками та завдали авіаудару по місту. Внаслідок ворожих атак постраждали троє мирних жителів.