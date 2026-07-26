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На Миколаївщині РФ атакувала два цивільні судна

Також російські війська атакували FPV-дроном Очаківську громаду.

На Миколаївщині РФ атакувала два цивільні судна
Росія завдала удару по цивільному судну
Фото: ВМС України

Російські війська 25 липня атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Миколаївської області. Унаслідок обстрілу пошкоджено два цивільні судна та складське приміщення. 

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, окупанти застосували ударні безпілотники типу "шахед". Основною ціллю атаки стала портова інфраструктура регіону.

"Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed/Гербера". Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна та складське приміщення", – повідомив Решетілов.

Крім того, російські війська атакували FPV-дроном Очаківську громаду. За попередньою інформацією, внаслідок обох атак постраждалих немає.

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