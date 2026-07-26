Росія за добу понад 90 разів обстріляла Сумщину: загинула людина, ще 8 поранені

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія вдарила по ТЦ у Сумах

Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по території Сумської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Під ворожим вогнем опинилися 37 населених пунктів у 21 територіальній громаді. Внаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро мирних жителів отримали поранення, серед них – дитина.

Реклама

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожих дронів загинув 53-річний чоловік, ще один 76-річний місцевий житель отримав поранення.

У Білопільській громаді через влучання безпілотника в житловий будинок травмувався 68-річний чоловік.

У Краснопільській громаді дрон атакував автомобіль, унаслідок чого поранення отримали чоловіки віком 50 та 55 років.

У Великочернеччинському старостаті Сумської громади через удар БпЛА по автомобілю постраждав 58-річний чоловік.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки безпілотника травмувалися 11-річна дівчинка та 41-річний чоловік.

У Шосткинській громаді через удар російського дрона поранення дістав 58-річний чоловік.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано десятки об'єктів цивільної інфраструктури.

Руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення, магазини, медичний заклад, заклад освіти, господарські споруди, автомобілі, сільськогосподарська техніка, об'єкти цивільної інфраструктури та інженерні мережі.

Зокрема, у Великописарівській громаді знищено приватний житловий будинок, а в Зноб-Новгородській громаді повністю зруйновано ще один житловий будинок.

У Дубов'язівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарське приміщення та загинула корова.