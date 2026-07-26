На Запоріжжі через обстріли РФ постраждали 12 людей, є загибла

240 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Григорівці, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному. Цвітковому, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Зафіксовані 8 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Новоданилівці та Воздвижівці.

Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Комишувасі, Малокатеринівці, Біленькому, Веселянці, Новоіванівці, Жовтій Кручі, Листівці, Барвінівці, Юрківці, Широкому, Єгорівці, Білогір’ю, Микільському, Червоній Криниці та Преображенці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Упродовж доби окупанти завдали 1029 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще дванадцять отримали поранення

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