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На Запоріжжі через обстріли РФ постраждали 12 людей, є загибла

Є пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

На Запоріжжі через обстріли РФ постраждали 12 людей, є загибла
наслідки обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 1029 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще дванадцять отримали поранення

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Комишувасі, Малокатеринівці, Біленькому, Веселянці, Новоіванівці, Жовтій Кручі, Листівці, Барвінівці, Юрківці, Широкому, Єгорівці, Білогір’ю, Микільському, Червоній Криниці та Преображенці.

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753 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Новотаврійське, Новотроїцьке, Біленьке, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Григорівку, Річне, Веселянку, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу.

Зафіксовані 8 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Новоданилівці та Воздвижівці.

240 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Григорівці, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному. Цвітковому, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 80 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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