Росія вдарила ракетою по Дергачах на Харківщині

Російські війська завдали ракетного удару по місту Дергачі Харківської області. Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ракета влучила в землю на відкритій території приватного домоволодіння. Пошкоджені приватний будинок і господарські споруди.
За попередніми даними, постраждалих немає.
«На місці працюють екстрені служби», – написав Синєгубов.
Останні удари Росії по Харківщині
- Вранці 25 липня російські війська атакували безпілотником приватний житловий будинок у селі Жуків Яр Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару виникла пожежа площею 150 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих.
- Також окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надали медичну допомогу.
- Протягом минулої доби російські війська били по Харкову та ще 15 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак загинув один чоловік – в обласному центрі, ще 14 людей постраждали.