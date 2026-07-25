Росія вдарила ракетою по Дергачах на Харківщині

За попередніми даними, постраждалих немає.

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Російські війська завдали ракетного удару по місту Дергачі Харківської області. Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ракета влучила в землю на відкритій території приватного домоволодіння. Пошкоджені приватний будинок і господарські споруди.

За попередніми даними, постраждалих немає.

«На місці працюють екстрені служби», – написав Синєгубов.

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