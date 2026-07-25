Олександр Хижняк повертається на ринг: усе про другий професійний бій олімпійського чемпіона з боксу

Як відбулася трансформація Олександра Хижняка, чому другий бій у професійному боксі стане справжнім дебютом і що чекатиме на українця далі – в прев'ю поєдинку на LB.ua.

Ба більше, у березні 2026-го в межах вечора боксу «Rising Stars», організованого Олександром Усиком, Хижняк дебютував на професійному ринзі. Той бій був радше формальністю через посередній рівень опозиції. Тепер на чемпіона Парижа-2024 чекає перша серйозна перевірка, яка може показати, чи здатен він змінитися заради результату.

Український боксер Олександр Хижняк таки вирішив спробувати себе в професійному боксі, хоч ще донедавна доволі скептично ставився до цієї ідеї. Він – олімпійський чемпіон Ігор-2024 у Парижі, срібний призер Ігор-2020 у Токіо (Ігри перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу, – Ред.) – зібрав в олімпійському боксі всі можливі нагороди, але все ж був ближче до третьої медалі Ігор, аніж до пояса чемпіона світу серед професіоналів. Аж поки у гру не вступив триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу й тезка Хижняка – Олександр Усик. Саме його промоутерська компанія нині «веде» Хижняка стежкою професіоналів.

Фактор Олександра Усика

Після здобуття золотої медалі Олімпійських ігор-2024 Олександр Хижняк у розмові з LB.ua заявив, що планує виступити на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Тоді, в травні 2025-го, він пояснював, що має на меті стати найтитулованішим олімпійським боксером в історії України. Для цього йому в ідеалі потрібна золота медаль американської Олімпіади, бо саме вона дозволить випередити дворазового олімпійського чемпіона Василя Ломаченка за кількістю і зрівнятися за якістю нагород.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Хижняк із золотою медаллю Олімпіади-2024.

Реклама

Водночас Хижняк не відкинув можливість спробувати себе в професійному боксі. Мовляв, це було б цікаво і йому, і вболівальникам. Ще чотири роки тому після Ігор-2020 у Токіо Олександр, засмучений прикрою поразкою нокаутом у фіналі змагань, відмовився від пропозиції Олександра Красюка, який тоді був промоутером Усика, спробувати себе на професійному ринзі. Що змінилося? У гру вступив сам Усик.

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу досяг усього, про що лише може мріяти боксер, тому зараз поєднує професійний спорт із бізнесом. Один із його проєктів – промоутерська компанія «Usyk 17 Promotions». Саме з нею співпрацює Хижняк. Після здобуття олімпійського «золота» у Парижі жахи Токіо вже не мучили його, тому він пристав на пропозицію Усика взяти участь у вечорі боксу «Rising Stars» у березні 2026 року.

Фото: EPA/UPG Поєдинок між Олександром Хижняком та Нурбеком Оралбаєм

Перший суперник Хижняка був розминкою – 28-річний колумбієць Вільмер Барон, в активі якого лише 8 перемог, 13 (!) поразок і 1 нічия. Однак як для першого поєдинку в професіоналах це саме те, що треба. Олександр нокаутував його в першому ж раунді. Єдине питання, яке виникло після бою: «Чи продовжить Олександр Хижняк виступати в професіоналах?». Зараз з упевненістю можна сказати – так, продовжить. Попереду в нього перше більш-менш серйозне випробування.

Важлива також зауважити, що Хижняк не відмовився й від олімпійської мрії. У травні 2026-го, вже маючи за спиною дебют у профі, Хижняк проводив поєдинки на рівні олімпійського боксу...

Другий бій серед професіоналів, але перший справжній дебют

Уже сьогодні, 25 липня, «Полтавський танк», як називають Хижняка, боксуватиме в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги в межах вечора боксу в Джидді, Саудівська Аравія. Суперником українця буде французький напівважковик Ленні Патрача. 20-річний боксер має в активі 8 перемог, серед яких 5 достроково, і 1 нічию. Цей суперник уже небезпечніший.

Реклама

У цьому зокрема переконує перед поєдинком Хижняка Олександр Усик.

«Ми з командою ставимося до кожного бою серйозно. У Патрача гарний рекорд і п'ять дострокових перемог, тому недооцінювати його точно не можна. Для Олександра це правильний суперник на цьому етапі професійної кар'єри й гарний тест. Я вірю в Сашу, знаю, як він тренується, у нього залізний характер, він справжній боєць. Я впевнений, що якщо він покаже свій бокс, то все буде добре», – сказав Усик у коментарі «24 Каналу».

Бійці продемонстрували майже однакову вагу на контрольному зважуванні перед боєм. Хижняк навіть виявився дещо легшим – 78,47 проти 79,74 кілограма. Бій триватиме 8 раундів.

Найцікавіше, що спрогнозувати перебіг цього бою неможливо навіть приблизно, бо він лише другий у професійній кар'єрі українця.

Пізній старт (?)

Олександр Хижняк – четвертий український олімпійський чемпіон, який перейшов у професійний бокс. Його особливість у тому, що він серед них стартував найпізніше – у 30 років. До прикладу, Володимир Кличко дебютував на професійному ринзі у 20 років, Василь Ломаченко – в 25, а Олександр Усик – у 26.

Знову ж таки, йдеться про професійний бокс. Сучасні боксери інколи боксують не більше двох разів на рік. З такими темпами до титульного бою Хижняк дійде роки за 4-5… Усик, наприклад, боксував за свій перший чемпіонський пояс у крузервейті в 10-му бою на професійній арені.

Реклама

Чи має стільки часу Хижняк? Питання відкрите, але не ключове. Шлях можна й скоротити, якщо промоутери українця плідно попрацюють. У цьому сумнівів немає, зважаючи на репутацію Олександра Усика у світовому боксі.

Фото: k2promotionsukraine Олександр Хижняк (ліворуч) разом з Олександром Усиком

Сам Усик на питання про терміни відповідає без конкретних дат.

«По-перше, не варто поспішати. У професійному боксі важливо правильно будувати шлях. Якщо Саша продовжить працювати так, як працює зараз, великі чемпіонські бої безперечно будуть. У нього є всі якості, щоб дійти до найвищого рівня в професійному боксі», – сказав він.

Усик також зауважив, що головне завдання Хижняка – не перегоріти.

«Найкраще, що можна зробити, – не думати про те, як засвітити своє ім'я. Треба думати про те, що ти робиш в ринзі насамперед. Якщо ти чесно працюєш, показуєш гарний бокс і перемагаєш, усе інше приходить саме. Я знаю Сашу як дуже дисциплінованого спортсмена. Він уміє концентруватися на головному, і це його сильний бік», – наголосив Усик.

Новий стиль

Головне питання в іншому. Наскільки Хижняк адаптований до професійного боксу?

Не дарма він отримав прізвисько «Полтавський танк». Усе через стиль боксу, до якого на аматорському рівні майже ніхто не підібрав ключів. Навіть бразилець Еберт Соуза, який нокаутував Хижняка у фіналі Олімпійських ігор-2020, переміг завдяки лакіпанчу (один точний удар, який призводить до нокауту, – Ред.). До того вони боксували двічі і в обох випадках перемогу святкував саме Олександр.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Хижняк змагається проти кубинця Арлена Лопеса в півфіналі Олімпіади-2024.

Реклама

Суперники українця на аматорському рівні не витримують натиску. Хижняк віддає перевагу роботі першим номером на ближній дистанції. Фактично він намагається перебоксувати суперника, завдавши якомога більше ударів. Інший бік медалі в тому, що сам Хижняк частенько пропускає й не славиться залізобетонним захистом.

Читайте також Затверджено на Олімпіаді: у Хижняка результативний стиль боксу

Для трираундового олімпійського поєдинку цього стане. Для дванадцяти раундів – навряд вистачить. Боксери ж недарма називають профі й аматорський бокс різними видами спорту.

Фото: EPA/UPG Поєдинок між Олександром Хижняком та Нурбеком Оралбаєм

За два місяці до поєдинку, в травні 2026-го, про це сказав ще один український боксер, срібний призер Ігор-2012 у Лондоні, колишній чемпіон світу Денис Берінчик. Він порадив Хижняку «трішки адаптуватися» до профі.

«Професійний бокс – це інша сходинка, інша сторінка, інший бокс. Якщо він адаптується і забоксує якось інакше, то тоді може робити професійне досягнення. Трішки адаптуватися треба», – сказав Берінчик під час розмови у межах проєкту «Футбольний диван» на ютубі.

Щоб бути конкурентним серед професіоналів, Хижняку потрібно дещо змінити свій стиль бою, бо на чемпіонські раунди за умови досвідченого суперника просто не вистачить сил. Або ж будувати план на поєдинок довкола дострокової перемоги… Це – основи боксу, які Олександр Хижняк розуміє і без нас. А команда Олександра Усика, який співпрацює з Хижняком, і поготів.

Інтрига в тому, чи зможе Хижняк втілити задумане на ринзі, чи здатен він адаптуватися й місцями відмовитися від стилю, який приніс золоту медаль Олімпійських ігор. Побачимо вже сьогодні, 25 липня.

Бій Хижняка – п'ятий по черзі в андеркарді з тринадцяти поєдинків. Початок – орієнтовно о 19:20 за київським часом. Основний кард стартує близько 20:00. Вихід Джошуа й Пренги на ринг відбудеться не раніше першої ночі за Києвом. Трансляцію проводить DAZN за системою PPV – 887 грн в Україні, не враховуючи підписку на сервіс.