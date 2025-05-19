Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк: «Братиму участь у змаганнях у 2026 році»

В інтерв’ю LB.ua він розповів, коли повернеться на ринг, чи спробує себе у професійному боксі, пояснив, чому взяв паузу у виступах, та оцінив зміни у тренерському штабі збірної України.

З Хижняком ми зустрілися на саміті Sport Business Club у Києві. Олімпійський чемпіон приїхав, аби стати спікером та розказати про свій шлях до омріяного «золота» Ігор у Парижі.

Він уже заявив, що планує поїхати на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелес, щоб стати першим в історії України триразовим олімпійським медалістом з боксу. Водночас Олександр не виключає можливого поєднання олімпійського і професійного боксу.

Сьогодні ви тут, на саміті Sport Business Club. Як вам атмосфера?

Уперше тут. Приємно здивований скільки тут відомих і цікавих людей, які працюють для того, аби нашій країні було і ставало ще краще. Приємно бути серед цих людей, приємно говорити про спорт, про життя в Україні, про те, що я роблю, чим займаюсь, щоб допомагати, розвивати й підтримувати нашу країну.

Фото: ФБУ Олександр Хижняк під час промови

Ви були спікером сьогодні. На чому акцентували під час виступу?

Сьогодні я багато разів чув слово «бізнес», і мені приємно, що воно стоїть тут поруч зі словом «спорт». Зараз молодь намагається себе реалізувати у фінансовому плані, аби в майбутньому допомагати своїй родині. Такі зустрічі дуже цінні, адже вони показують, що спорт – це не тільки про фізкультуру, а ще й про роботу, про масштабніші речі. Я присвятив і присвячую своє життя спорту, вся моя родина живе цим. Приємно, що він набирає більших обертів. Окрім того, я щасливий, що маю повний звʼязок безпосередньо з усім, що відбувається у світі спорту. Я бачу, скільки зараз дітей та дорослих йдуть на секцію з боксу після Олімпійських ігор у Парижі. Я цим пишаюсь, бо тепер ставлю перед собою нові цілі, нові завдання. Упевнений, що зможу досягнути їх і допомагатиму Україні.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк (ліворуч) під час бою

Ви стали дуже активним у соцмережах. Як враження від цього напрямку роботи?

Для мене це щось вкрай нове, адже я залишився в тому часі, коли телефони були кнопковими. Я не приділяв раніше цьому уваги, а зараз розумію, наскільки це важливо, наскільки це приваблює та допомагає заохочувати дітей займатися спортом, боксом. Бокс – це про життя. Я люблю цей вид спорту, тому намагаюся залучити до занять усіх, хто тільки думає, чи варто починати. Варто! З кожним днем переконуюся, що соціальні мережі зараз дуже важливі та цінні.

Чи є зворотний зв'язок з підписниками? У чому він проявляється?

Почав виділяти для себе час саме на соцмережі, аби розвивати їх. Є публікації, де я питаю, що вам цікаво, як ви проводите свій час. Дуже велика активність у відповідях, багато хто дякує за те, що я роблю, за те, що почав вести інстаграм та викладати пости. Багато людей ставлять дуже прості питання. З чого почати свої заняття в боксі, як це правильно робити і як я це робив. Це переконує, що людям цікаве моє життя. Мені постійно пишуть, є комунікація і це дуже приємно.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк із золотою медаллю Олімпіади-2024

Новий головний тренер збірної України з боксу Михайло Мельник розповів нам, що вже спілкувався з вами, очоливши команду. Про що ви говорили?

Новий головний тренер не зовсім новий для мене, тому що ми вже працювали з Михайлом Івановичем в команді «Українські Отамани». Я – боксер вже не дуже юний в нашій національній команді. Навпаки – один з найбільш вікових і титулованих станом на зараз. Я відчуваю перед собою відповідальність. Упевнений, що ця відповідальність лягає і на головного тренера. Упродовж своєї карʼєри я працював не з одним головним тренером, і попередні результати були високі для країни та федерації. Сподіваюсь, що робота з цим тренером принесе не гірші результати, ніж були до цього. Переконаний, що це відповідальність всієї команди.

Чи відома вже дата повернення Олександра Хижняка до табору збірної України?

Будемо працювати. З початку нового року я почну працювати у збірній на навчально-тренувальних зборах, буду брати участь у змаганнях. Зараз у мене період реабілітації та відновлення після змагань. За той час, коли я готувався до Олімпійських ігор, зовсім не було часу, аби звернути увагу на ті моменти, які відкладав на після змагальний період. Зараз є більше часу для того, аби повністю відновитись і почати підготовку до наступних Олімпійських ігор.

Фото: EPA/UPG Хижняк із "золотом" у Парижі

Ви говорили й говорите про те, що хочете увійти в історію як боксер, який візьме три медалі Олімпійських ігор. Зараз націлені винятково на Олімпіаду в Лос-Анджелесі?

Наступні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, і там я хочу стати найтитулованішим олімпійським боксером в Україні. Чому я це хочу? Бо зараз відчуваю, що знаходжуся до цього ближче, ніж будь-хто. Ті люди, які знаходяться поруч зі мною, Федерація боксу України, моя країна, яка підтримує мене в цьому, вірять, що я можу це зробити. Я також в цьому не сумніваюся. Усе обовʼязково вдасться, але для цього потрібно наполегливо працювати. Підсумовуючи скажу, що з 2026 року я почну тренування в національній збірній.

Чи є бажання увійти в історію ще й як професійний боксер, який став чемпіоном світу? Зараз же дозволено поєднувати аматорський та професійний бокс...

Так, я думав і про професійний бокс. Це теж мені цікаво. Я говорив, що хочу стати олімпійським чемпіоном, і не закінчу цей шлях поки не дійду до тієї нагороди. Так само у мене є думки про професійний бокс. Я хочу вийти на цей ринг, хочу себе там спробувати. Мені це цікаво. І людям, думаю, цікаво було б побачити мене там.