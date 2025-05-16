Зійти на вершину у 17 років

Про унікальність Ламіна Ямаля, його шанси на здобуття Золотого м’яча, фотосесію у ванночці з Ліонелем Мессі та схожість з бразильцем Пеле – на LB.ua.

Учора, 15 травня, «Барселона» здолала «Еспаньйол» та гарантувала собі титул чемпіона Ла Ліги сезону 2024/2025. Героєм того матчу став 17-річний вінгер Ламін Ямаль . Іспанець спочатку відзначився самотужки, а потім асистував на партнера. Таким чином він записав до свого активу 41 і 42 результативні дії в сезоні. З огляду на те, що протягом десятиліття двоє футболістів кожен сезон організовували щонайменше 30 голів і стільки ж асистів, статистика Ямаля не виглядає недосяжною. Однак, ніхто в історії не виглядав настільки переконливо у 17-річному віці. Хіба що король футболу Пеле.

Аномальна кар’єра тінейджера

«Те, що я побачив у виконанні Ямаля... Це ненормально бути таким у 17 років. Його усвідомленість, спокій, те, як він бачить гру, як захищається та пресингує — це ненормально. У футболі мене завжди дивує те, що ти думаєш: ніхто вже не зможе бути кращим за Мессі або Роналду. А потім з’являється Ямаль», – сказав ексфутболіст «Арсеналу» й «Барселони» Тьєррі Анрі для cbssports після першого півфінального матчу каталонців проти «Інтера» (3:3) у півфіналі Ліги чемпіонів.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль завдає удару по воротах Яна Зоммера

Ямаль у тому матчі відзначився голом. За тиждень у поєдинку-відповіді він не зміг забити, але отримав найвищу оцінку серед усіх футболістів. Іспанець демонструє зрілу гру. Як зазначив Анрі, занадто зрілу як для його віку. Тому його й порівнюють з кращими гравцями в історії футболу – Ліонелем Мессі й Кріштіану Роналду.

До прикладу, португалець у 17-річному віці зіграв 19 матчів, забивши 5 голів і віддавши 4 асисти. У Мессі натомість статистика була ще гіршою – 1 гол у 9 поєдинках. Напротивагу футбольним велетням Ямаль у 17 років встиг зіграти у 104 матчах за «Барселону» і оформив 42 результативні дії у сезоні 2024/2025. Звісно, називати Ямаля кращим за цих двох неправильно, адже аргентинець і португалець демонстрували стабільно високі результати протягом майже 20 років. Дізнатися, чи здатен буде на це Ламін, ми зможемо лише у майбутньому. Але ж потенціал у хлопця неймовірний.

Схожий на Пеле

Найцікавіше, що ми говоримо про 17-річного футболіста, який уже рік грає в основному складі каталонців. Насправді ж відлік у його сходженні на вершину світового футболу варто розпочати з 2024 року. Тоді 16 річна дитина вийшла у стартовому складі збірної Іспанії з футболу і забила фантастичний гол у ворота збірної Франції – фаворитів європейської першості.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль забиває у ворота Франції

Загалом іспанець примудрився виконати 5 результативних дій на Чемпіонаті Європи. Як ми знаємо, іспанці тоді стали чемпіонами. Нічого не нагадує?

У 1958 році збірна Бразилії з футболу поїхала на Чемпіонат світу у Швецію зі 17-річним Пеле у складі. Бразилець відзначився у воротах Уельсу, тричі забив Франції та ще двічі – Швеції у фіналі змагань. Таким чином він привів до перемоги збірну Бразилії та став наймолодшим автором голу в історії плей-оф міжнародних змагань. Досягнення короля футболу вважали вічним, аж поки Ямаль не перевершив його через 66 років, забивши французам…

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль у складі збірної Іспанії з футболу

Звісно, розуміємо, що Чемпіонат Європи й Чемпіонат світу – це різні за престижем турніри, але зауважимо, що Пеле у 1958-му забивав якраз таки європейським збірним. Саме тому порівняння виглядає коректним.

Як наслідок, Ямаля уже порівнюють з Ліонелем Мессі – одним з кращих, якщо не найкращим футболістом в історії гри. Цікаво, що між цими двома футболістами, які знаходяться на різних етапах своєї кар’єри, теж є неочевидний зв'язок. Вкрай неочевидний.

Мессі сам обрав Ямаля…

У 2007 році гравці «Барселони» брали участь у благодійній фотосесії разом з немовлятами. Як визначити, з ким саме повинні фотографуватися футболісти? Щоб обрати дітей, ЮНІСЕФ, організатори фотосесії, випустили лотерею, купивши яку можна було виграти місце у фотосесії для свого немовляти. Однією з пар, які витягнули щасливий білет, була Мунір Насрауї та Шейла Ебана – батьки Ламіна Ямаля.

Messi e o bebê Yamal em foto do ano de 2007 do jornal SPORT, da Espanha.



É o escolhido? 😍



📸 Foto: Joan Monfort / SPORT

Nostálgico! pic.twitter.com/JXQN9S59xD — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) April 30, 2025

Зйомки відбувалися безпосередньо у роздягальні каталонців. Іронія долі в тому, що з маленьким Ламіном Ямалем фотографувався 20-річний Ліонель Мессі.

Золотий м’яч для золотого хлопця

Через 17 років після цієї фотосесії Ліонель Мессі, який встиг виграти 8 «Золотих м’ячів», дограє в американському «Інтер Маямі», а Ламін Ямаль є одним з фаворитів на здобуття найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.

За версією порталу goal.com, іспанський вінгер йде другим у списку претендентів на «Золотий м’яч» у 2025 році. ЦІкаво, що очолює рейтинг французький футболіст ПСЖ Усман Дембеле, який зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера». Очевидно, у випадку перемоги нагороду здобуде саме він. А якщо ні ?

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль з нагородою найкращого молодого гравця року

Тоді Ламін Ямаль має усі шанси встановити новий рекорд. Станом на зараз наймолодшим володарем цієї нагороди є бразильський феномен Роналдо, якому вдалося стати найкращим у 21-річному віці. Можливо, саме Ламіну судилося переписати історію.

Ми разом з вами слідкуватимемо за розвитком кар’єри одного з головних футбольних талантів світу і сподіватимемося, що травми його оминуть.