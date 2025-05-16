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На Чемпіонаті світу з хокею збірна Канади виборола четверту поспіль перемогу

Максимум очок після 4-х турів має також збірна Швеції.

На Чемпіонаті світу з хокею збірна Канади виборола четверту поспіль перемогу
На Чемпіонаті світу з хокею збірна Канади перемогла збірну Австрії
Фото: EPA/UPG

На 88-му Чемпіонаті світу з хокею відбулись чергові чотири матчі в групі А та групі В. 

Цього дня четверту поспіль перемогу здобула команда Канади, яка здолала збірну Австрії.

Результати матчів 15 травня:

  • Фінляндія - Словенія - 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)
  • Швейцарія - Німеччина -  5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
  • Канада - Австрія - 5:1  (0:1, 2:0, 3:0)
  • Чехія - Угорщина - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).

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Після 4-х турів у групі А наступе турнірне становище: Канада - 12 очок, Швеція - 12, Фінляндія - 8, Словаччина - 7 (4), Латвія - 6, Австрія - 2, Франція - 1, Словенія - 0;

У групі В: Чехія - 11 очок, Швейцарія - 10, Німеччина - 9, США - 8, Данія - 3, Угорщина - 3, Казахстан - 3, Норвегія - 1.

До чвертьфіналу виходять перші чотири збірні кожної групи. Фінал ЧС-2025 з хокею відбудеться 25 травня.
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