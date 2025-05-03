Збірна України з хокею програла Японії, тепер доля "синьо-жовтих" на ЧС залежить від результатів суперників

Збірна України з хокею зазнала поразки в останньому турі ЧС-2025 у дивізіоні IA. У матчі проти Японії "синьо-жовті" поступились з рахунком 2:3.

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

"Синьо-жовті" за підсумками четвертого туру чемпіонату світу закріпилась на другому місці у групі A з дев'ятьма очками, поступаючись Великій Британії за додатковими показниками.

В активі збірної України три перемоги: здолала Італію, Румунію та Польщу. Досі єдину поразку українці зазнали від Великої Британії.

В останньому, п'ятому турі світової першості суперником України стала Японія. Для того, щоб гарантувати собі вихід в елітний дивізіон "синьо-жовті" мали або перемогти, або зазнати поразки, але не в основний час.

За останні роки японці вже вп’яте перемагають українців (1:7, 2:3, 2:8, 3:5).

Наразі наша збірна залишається другою в турнірній таблиці. Математичні шанси на вихід з групи у нас є, якщо все складеться в інших заключних матчах у суперників. Єдиним варіантом, за якого Україна не потрапить до двійки найкращих є: будь яка перемога Великої Британії над Польщею, або перемога Польщі за підсумками овертайму / серії булітів і Італія в основний час перемагає Румунію.