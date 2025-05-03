Новачок Формули-1 вперше виграв спринт-кваліфікацію

18-річний пілот команди "Мерседес" Андреа Кімі Антонеллі став переможцем кваліфікації спринту на Гран-прі Маямі у Формулі-1.

Молодий талант, що приєднався до найпрестижніших автоперегонів лише цього сезону, випередив за часом кола головних фаворитів - пілотів "Макларен" Оскара Піастрі та Ландо Норріса і чотириразового чемпіона світу Макса Ферстаппена, який цього тижня став батьком.

Для Антонеллі це перший вагомий успіх у Формулі-1. Під час короткої спринтерської гонки у суботу він стартуватиме з поул-позішн і буде основним претендентом на 8 залікових очок.

Гран-прі Маямі завершиться у неділю гонкою тривалістю 57 кіл.