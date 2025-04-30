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Лижний акробат Котовський: «Роль психолога у команді виконують тренери»

Збірну України з лижної акробатики очолює Енвер Аблаєв.

Лижний акробат Котовський: «Роль психолога у команді виконують тренери»
Дмитро Котовський під час стрибка
Фото: EPA/UPG

Український лижний акробат Дмитро Котовський під час отримання нагороди найкращого спортсмена лютого від Національного олімпійського комітету (НОК) розповів LB.ua, чому у національній команді немає психолога.

«Особистого психолога у нас немає. Цю роль виконують наші тренери. Коли всередині неспокійно, достатньо поговорити. У нашій команді це можна зробити з тренерами. Вони вислухають, підкажуть і допоможуть. Я вважаю, що вони прекрасно це роблять», – сказав він.

Котовський також оцінив зимовий сезон, за підсумками якого він додав до скарбнички дві срібні медалі. 

«Якби не було срібної медалі чемпіонату світу (у змішаних командних змаганнях, – LB.ua), то сезоном я був би незадоволений. Для нас це історична подія, яка перекрила особисті старти, в яких не все вдалося. Однак, з кожним сезоном наша команда зростає, а якість стрибків покращується», – пояснив Дмитро.

Окрім того, він розповів, яка атмосфера панує у збірній України з лижної акробатики.

«Я знаю, що у нас у команді є підтримка, необхідна для гарного виступу. Хоч це індивідуальний вид спорту, але наша команда на змаганнях діє злагоджено. Тому є результат», – підсумував атлет.

Нагадаємо, збірна України з лижної акробатики здобула срібну медаль на Чемпіонаті світу, який відбувся у Швейцарії. Нагороду національній команді принесли Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк й Ангеліна Брикіна.

В інтерв’ю LB.ua Котовський розповів про те, у чому секрет виконання найскладнішого стрибка в історії лижної акробатики – «урагану».
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