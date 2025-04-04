Як Дмитро Котовський піднявся до еліти лижної акробатики

Про шлях Котовського до еліти лижної акробатики, історичні результати в нинішньому сезоні, а також вплив на Дмитра олімпійського чемпіона Олександра Абраменка — на LB.ua .

У швейцарському Енгадіні завершився Чемпіонат світу з лижного фристайлу та сноубордингу, де збірній України вдалося здобути срібну медаль у змішаних змаганнях. Нагорода, яку завоювали Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський, стала першою для нашої держави в цьому виді програми. Не применшуючи внеску інших фристайлістів, зауважимо, що цей результат був би неможливим без коронного стрибка 23-річного уродженця Рівного. Дмитро виконав «ураган» — найскладніший стрибок у лижному фристайлі, який доти вдавався лише американцю Джереду Петерсону 2007-го. 16 років по тому вперше, а тепер уже на постійних засадах його виконує українець.

Перші кроки у фристайлі: спочатку думав, що займається спортивною гімнастикою

Шлях у спорті Котовський почав у сім років. Батьки Дмитра хотіли, щоб він займався спортом. Сам розповідає, що не одразу зрозумів, чим займається, бо лижі в його житті з’явилися не відразу.

«Мама знайшла в Рівному спортивну школу: з кільцями, батутом і брусами. Певний час я думав, що займаюся спортивною гімнастикою. За декілька років дізнався, що, виявляється, вид спорту буде пов’язаний з лижами. Потім нас поступово почали ставити на лижі, возили в Буковель. На той час ми стрибали сальтові стрибки. Коли ж складність почала зростати, я почав розуміти, що це таке», — зауважує він.

Фото: З архіву Котовського Український фристайліст Дмитро Котовський

Дмитро поступово прогресував, почав їздити з національною командою на літні збори. Цікаво, що атлети відточують свої стрибки на трамплінах з водоймами, лише потім практикують їх на землі. Очевидно, так було і в Дмитра. Коли він побачив, як працюють дорослі атлети, то не міг уявити, що з часом сам зможе виконувати такі стрибки.

«Коли приїхав на водний трамплін, побачив, як Абраменко і компанія стрибають, думав: “Хіба я теж так буду стрибати?!”. Повірив лише тоді, коли сам почав це робити», — розповідає Котовський.

Попри страх невідомого, продовжив удосконалюватися, бо полюбив лижну акробатику.

«Мені подобається відчуття під час стрибка. Інколи буває так, що вони не йдуть… Тоді тебе накриває. А коли все вдається, то це суцільний кайф. Ті емоції, які акробати отримують під час стрибка, не передати словами. Якщо вдається добре приземлитися, то взагалі…» — пояснює спортсмен.

Сходження на вершину

Заявити про себе вдалося у 19-річному віці. Тоді, у сезоні 2020/2021, Котовський став новачком року від FIS (Міжнародна федерація лижного спорту й сноубордингу). А вже за два роки переміг на етапі Кубку світу. На свої результати Дмитро реагує стримано.

«Я думаю, що мій шлях до того рівня, на якому я зараз, був не швидким, але й не повільним. Є багато планів і цілей, які хочу реалізувати. Я ще не піднявся на найвищий рівень. Щонайменше так, як це бачу», — переконує фристайліст.

Фото: З архіву Котовського Дмитро Котовський перед підйомом на трамплін

Водночас кілька спортсменів у світі намагаються дотягнутися до Дмитра в одному компоненті лижної акробатики. «Ураган» — п’ять гвинтів — найскладніший стрибок в історії цього виду спорту, який до Котовського виконував лише один атлет. Саме «ураган» дозволив українцеві перемогти на етапі Кубку світу й допоміг збірній України здобути срібло на Чемпіонаті світу-2025.

Секрет «урагану» й інші козирі Котовського

Дмитро запевняє, що немає чарівної пігулки, яка дозволила б виконати цей стрибок. Єдиний шлях — наполегливі тренування.

«Як такого секрету немає. Потрібно тренуватися, тренуватися і тренуватися. Коли ми тільки починали його виконувати, не вдавалося зробити все правильно. У третьому сальто взагалі робив не те. З досвідом, після великої кількості стрибків відточили рухи, тому тепер можу виконувати його на змаганнях», — розповідає Котовський.

За його словами, у фристайлі з’явився ще один спортсмен, який успішно виконував «ураган» на землю, тому варто вдосконалювати інші елементи.

«Уже є третій спортсмен, який виконує цей стрибок. Тепер буде цікавіше. У запасі є ще один стрибок, але потрібно відточити техніку. Я вже двічі виконував його на сніг, але він не настільки стабільний, щоб показувати його на змаганнях. Готуємо сюрпризи. З кожним роком загальна складність стрибків зростає, тому не можна сидіти на одному місці», — інтригує Дмитро.

Фото: EPA/UPG Дмитро Котовський під час стрибка

Водночас найважливіший аспект, від якого залежить якість будь-якого стрибка, — це не техніка обертань.

«До того, як я стартую на фінальний стрибок, є мандраж. Коли вже поїхав, то переживання зникають, бо концентруєшся на стрибку. Якість стрибка залежить від виходу з трампліна. Без цього не буде ні елемента, ні якісного приземлення», — розповідає Котовський.

Удосконалюватися Котовському допомагають тренери, зокрема — головний коуч збірної Енвер Аблаєв і олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Останній у розмові з LB.ua взагалі називав Дмитра потенційно найкращим фристайлістом світу.

Фото: EPA/UPG Олександр Абраменко із золотою медаллю Олімпіади-2018

«Можемо посидіти з Абраменком, подивитися за іншими спортсменами, проаналізувати їхні виступи. Говоримо собі про стрибки», — каже Дмитро.

І запевняє, що вчиться в Олександра, але намагається не наслідувати інших спортсменів, фокусуючись на собі.

«У певних моментах я рівняюся на Абраменка. Імпонує його підхід до змагань і тренувань. За якістю і стабільністю стрибків є сильні чинні спортсмени, але я фокусуюся на собі», — пояснює фристайліст.

Останні результати і плани

У нинішньому сезоні на рахунку Дмитра дві срібні медалі: в індивідуалі та у змішаних змаганнях. Здається, він поступово оговтується від невдалого 2024 року. «Завжди тягнуся до стелі можливостей, намагаюся стрибати складніше і якісніше. Я не відчуваю тиску відповідальності від того, що мене називають лідером. Потрібно більше працювати, щоб збільшилася стабільність. Станом на зараз вона точно не така, якою я хочу її бачити. Відчуваю, що більшими й меншими кроками я прогресую. Минулим сезоном я не задоволений, хоч і здобув декілька медалей. Аналізуючи минулі виступи, розумію, що рухаюся у правильному напрямку», — наголошує Дмитро.

Фото: З архіву Котовського Дмитро Котовський перед змаганнями

Попереду в нього виступ на етапі Кубку Європи, в якому збірна України очолює командний залік. Дмитро ж іде другим в індивідуалі.

До зимової Олімпіади-2026 залишилося менш як півтора року. Глобально фристайліст ставить найвищі цілі, але про Ігри говорить обережно, як і притаманно спортсменам.

«Особисто для мене головна мета полягає в тому, щоб стати найтитулованішим спортсменом в історії лижного фристайлу. Можливості, сили й бажання для цього є. Зараз буде літній сезон, під час якого треба відточити певні моменти. Олімпійські ігри в Італії? Сказати точно не можу, але сподіватимусь на краще», — підсумовує Котовський і йде на тренування.