Президент ФІФА Інфантіно сподівається, що Росія повернеться до міжнародного футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із промовою під час конгресу УЄФА у сербському Белграді.
Про це повідомило Суспільне з посиланням на The Athletic.
«Оскільки тривають переговори про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки, також повернувши Росію на футбольний ландшафт. Тому що це означатиме, що все вирішено», – заявив він.
Росія продовжує знаходитися у рейтингу ФІФА та посідає там 35 місце.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію відсторонили від змагань на клубному й національному рівнях.