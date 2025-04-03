Президент ФІФА Інфантіно сподівається, що Росія повернеться до міжнародного футболу

Він припустив, що Росію можуть повернути до змагань.

Джанні Інфантіно під час промови

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із промовою під час конгресу УЄФА у сербському Белграді.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на The Athletic.

«Оскільки тривають переговори про мир в Україні, я сподіваюся, що незабаром ми зможемо перейти до наступної сторінки, також повернувши Росію на футбольний ландшафт. Тому що це означатиме, що все вирішено», – заявив він.

Росія продовжує знаходитися у рейтингу ФІФА та посідає там 35 місце.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію відсторонили від змагань на клубному й національному рівнях.