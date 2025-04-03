НАТО заявляє, що Росія накопичує ракети для нових масованих ударів

РФ також продовжує виробництво балістичних ракет та закуповує додаткові у Північної Кореї.

Розвідувальні дані НАТО свідчать, що Росія продовжує виробництво ракет та накопичує їх для майбутніх ударів, попри зменшення частоти ракетних атак.

Про це заявив високопосадовець Альянсу під час міністерського засідання НАТО у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, зменшення кількості ракетних обстрілів зумовлене активним використанням ударних дронів, що дозволяє росіянам економити ракети для масованих атак.

«Ми бачимо зараз те, що бачили і раніше, коли росіяни сповільнюють авіаудари далекого радіусу дії, у цей час накопичують запаси, щоб потім застосувати її у масованих ударах. Бо масовані удари мають дуже значне військове значення та вплив на моральний дух. Якщо вони відбуваються кожні пару тижнів, це має ефект. Тому схоже, що йдеться про накопичення тактичних запасів, щоб потім використати їх у великих кількостях», - сказав високопосадовець НАТО.

Він зауважив, що потреба Росії повернутися до ракетних атак лишається незмінною. При цьому РФ продовжує виробництво балістичних ракет та закуповує додаткові у Північної Кореї.