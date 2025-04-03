Сили ППО вночі збили 28 із 39 ворожих дронів

Ще сім безпілотників – локаційно втрачені.

Уночі сили протиповітряної оборони України збили 28 ворожих безпілотників. Ще 7 БпЛА – локаційно втрачені.

"У ніч на 3 квітня 2025 року (із 21.00 2 квітня) противник атакував 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.