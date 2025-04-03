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Четверо людей поранені на Херсонщині через російську агресію

Росіяни пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки та магазин.

Четверо людей поранені на Херсонщині через російську агресію
Наслідки обстрілу Херсона, фото ілюстративне
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби окупанти атакували 25 населених пунктів Херсонщини. У області через російську агресію поранені 4 людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Благовіщенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Тягинка, Михайлівка, Дудчани, Червоний Маяк, Новокаїри, Новорайськ, Монастирське, Золота Балка, Осокорівка, Костирка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин.

  • У Чорнобаївці на Херсонщині російські окупанти вдарили по амбулаторії і знищили медичне обладнання.
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