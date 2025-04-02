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Росіяни поранили на Сумщині двох цивільних

Протягом дня росіяни здійснили 123 обстріли області.

Росіяни поранили на Сумщині двох цивільних
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Станом на 21:00 2 квітня російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 123 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 228 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з РСЗВ, мінометів, артилерії, КАБами та дронами. Внаслідок удару поранення отримала 1 цивільна особа. 

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Юнаківську громаду окупанти атакували з мінометів, артилерії, КАБами та дронами, поранено цивільну особу.

По Миропільській громаді росіяни вдарили КАБами та артилерією, а по Хотінській - КАБами.

Шалигинську, Великописарівську, Білопільську та Новослобідську громади російські військові атакували дронами, а Есманьську - дроном та мінометами.

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