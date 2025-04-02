Зовнішня розвідка: Росія активізувала інформаційну операцію проти України

Росія активізувала інформаційну операцію проти України.

Про це заявляє Служба зовнішньої розвідки.

СЗР зазначила, що фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції, яку веде РФ проти нашої держави.

«Її мета – ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей: через делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішньополітичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції», - йдеться в заяві розвідки.

Цього року ворог задіює можливості спеціальних служб – ФСБ, СВР, ГУ Генштабу під загальною координаційною адміністрацією Володимира Путіна, додали в розвідці.

«Під виглядом «миротворчих ініціатив» і «аналітичного дискурсу» українському та міжнародному суспільству нав'язується думка про нібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану;потребу в «тимчасовій адміністрації» під егідоюООН, США, ЄС або навіть у «форматі четвірки» з РФ», - розповіли СЗР.

Також ворог нав’язує тезу про нібито неможливість укладення мирної угоди з українською владою.

Зовнішня розвідка пояснила, що такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом «мирного врегулювання».

У СЗР зазначили, що операція проводиться через формально західні або «нейтральні» медіа, які «виступають як проксі для російських тез». У переліку - Magyar Nemzet, Magyar Hirlap, Pesti Srácok (Угорщина), Salon24.pl (Польща), Réseau International (Франція), які просувають ідеї про «нездатність України до самостійного управління». Також росіяни залучили анонімні телеграм-канали, які видають себе за «інсайдерів» у ЗСУ чи політичному керівництві. Також ворог проводить координовану хвилю емоційних відео в TikTok і YouTube з наративами «Захід більше не підтримує Україну», «нас обманули», «потрібні зміни у владі», а також «час для зміни», «потрібен інший уряд для миру».