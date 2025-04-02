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Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу, є жертви (оновлено)

Ворожа ракета поцілила по одному з підприємств.

Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу, є жертви (оновлено)
Сергій Лисак
Фото: скриншот відео

2 квітня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Різі на Дніпропетровщині. Удар зафіксували по одному з підприємств міста.

Оновлення. Станом на 18:30, через ракетний удар по Кривому Рогу постраждали десятеро людей. Всі у стані середньої тяжкості. Серед постраждали  – 8-річний хлопчик. 

Оновлення. За інформацією Ради оборони міста, відомо вже про чотирьох загиблих.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оновлення. Стало відомо про трьох постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.

"Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений", — каже Лисак. 

Унаслідок удару сталася пожежа. Деталі уточнюють.

  • Напередодні росіяни вдарили по Харкову безпілотником. Через удар по багатоповерхівці п'ятеро людей постраждали, серед них - дитина.
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