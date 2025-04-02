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В Україні судитимуть двох співробітниць "виправної колонії" Маріуполя, які підтримали окупаційну владу

Обвинувачені виконують злочинні накази окупантів.

В Україні судитимуть двох співробітниць "виправної колонії" Маріуполя, які підтримали окупаційну владу
Фото: прокуратура Донецької області

В Україні судитимуть двох співробітниць "виправної колонії", які співпрацюють з ворогом в окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.  "Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох працівниць пенітенціарної установи. Їм інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України)", — ідеться у повідомленні. 

У 2022 році молодша інспекторка та заступниця чергового помічника начальника установи відділу нагляду і безпеки ДУ "Приазовська виправна колонія №107" залишились в окупованому Маріуполі. Вони погодились співпрацювати з ворогом.

Сержант та старший прапорщик внутрішньої служби працевлаштувались до захопленого відомства, перейменованого представниками держави-агресора на "виправну колонію №13". 

Отримавши посади в підконтрольному РФ "правоохоронному органі", обвинувачені виконують злочинні накази керівництва. 

Крім того, вони порушують конституційні права засуджених, допомагаючи окупаційному режиму утверджувати владу в регіоні.

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