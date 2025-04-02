На Харківщині 15 років тюрми отримав агент російського ГРУ, який намагався "перерізати" логістичні шляхи ЗСУ

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російської воєнної розвідки ГРУ, який намагався "перерізати" маршрути поставок зброї ЗСУ на Харківщині.

Про це повідомляє СБУ.

Ворожий агент виконував завдання, спрямовані на знищення логістичних каналів постачання зброї та боєприпасів для Сил оборони на східному фронті.

Для цього агент готував координати ракетно-бомбових ударів агресора по транзитних складах та базах техобслуговування військових колон ЗСУ, що прямують на передову.

Співробітники СБУ зірвали плани росіян та восени 2024 року затримали ворожого коригувальника за місцем проживання, коли він провів дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, який він використовував для підготовки агентурного звіту до російського гру.

За даними слідства, агентом виявився 43-річний місцевий безробітний, який потрапив "на очі" окупантів через власні публікації у Телеграм-каналах на підтримку країни-агресора. Після вербування зрадник регулярно об’їжджав обласний центр та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, сфотографувати їх та позначити геолокації на гугл-картах.

Одночасно агент фіксував наслідки ворожих "прильотів", які виявляв під час розвідвилазок по прифронтовій території регіону.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).