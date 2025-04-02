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На Сумщині евакуювали всіх цивільних жителів із 48 населених пунктів

За останній тиждень евакуйовано 737 осіб.

На Сумщині евакуювали всіх цивільних жителів із 48 населених пунктів
Евакуація громади
Фото: нанадано Оксаною Ковальовою

На Сумщині станом на квітень 2025 року є 48 населених пунктів, з яких евакуювали всіх цивільних жителів.

Про це повідомили в Телеграмі Сумської ОВА.

"За останній тиждень евакуйовано 737 осіб, з них 7 дітей. Найбільше людей переміщено з Краснопілля.  За два тижні близько 4 тис. осіб звідти евакуювали. Проведена дуже велика робота. І ми дякуємо всім, хто був залучений до цього процесу", – зазначив глава ОВА Володимир Артюх. 

Станом на сьогодні в області 48 населених пунктів у Конотопському, Сумському, Охтирському, Шосткінському районах, які повністю без жителів.

  • На Сумщині минулого тижня оголосили обов'язкову евакуацію із чотирьох сіл Краснопільської громади, а саме —Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.
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