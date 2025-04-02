На Харківщині чоловік підірвався на міні

В Ізюмському районі Харківщини 62-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, який знайшов у лісі і приніс додому.
Про це інформує поліція Харківської області.
Відомо, що 62-річний мешканець міста Ізюм напередодні в лісі знайшов невідомий вибуховий предмет. Чоловік приніс його додому та розрубав сокирою. Пристрій здетонував. Внаслідок вибуху потерпілий отримав тілесні ушкодження.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.
Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення невідомих предметів, необхідно викликати службу ДСНС за номером "101" або дзвонити на лінію "102".
- Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення було знищено 430 050 небезпечних предметів.