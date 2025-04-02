На Харківщині чоловік підірвався на міні

Чоловік знайшов вибуховий пристрій у лісі і приніс його додому.

В Ізюмському районі Харківщини 62-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, який знайшов у лісі і приніс додому.

Про це інформує поліція Харківської області.

Відомо, що 62-річний мешканець міста Ізюм напередодні в лісі знайшов невідомий вибуховий предмет. Чоловік приніс його додому та розрубав сокирою. Пристрій здетонував. Внаслідок вибуху потерпілий отримав тілесні ушкодження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів. У разі виявлення невідомих предметів, необхідно викликати службу ДСНС за номером "101" або дзвонити на лінію "102".