Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли Сумщини

Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Шалигинська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух), FPV дроном (1 вибух), КАБами (13 вибухів).
Хотінська громада: здійснено авіаційні удари з використанням КАБів (3 вибухи).
Юнаківська громада: зафіксовано авіаційні удари з використанням КАБів (3 вибух), мінометні обстріли (55 вибухів), артилерійський обстріл (2 вибухи).
Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів), FPV дронами (3 вибухи).
Миропільська громада: здійснено авіаційний удар з використанням КАБів (2 вибухи).
- Вночі окупанти запустили по Україні 74 ударні дрони, ППО збила 41 із них. Ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.