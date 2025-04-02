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Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли Сумщини
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Шалигинська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух), FPV дроном (1 вибух), КАБами (13 вибухів).

Хотінська громада:  здійснено авіаційні удари з використанням КАБів (3 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаційні удари з використанням КАБів (3 вибух), мінометні обстріли (55 вибухів), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів), FPV дронами (3 вибухи).

Миропільська громада: здійснено авіаційний удар з використанням КАБів (2 вибухи).

  • Вночі окупанти запустили по Україні 74 ударні дрони, ППО збила 41 із них. Ще 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
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