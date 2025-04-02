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Росіяни знову атакували Малокатеринівку на Запоріжжі, там загинув чоловік

Ще двоє людей поранені. 

Росіяни знову атакували Малокатеринівку на Запоріжжі, там загинув чоловік
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула та ще двоє поранених внаслідок ворожого удару по Малокатеринівці Запорізької області. 

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку. 

Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка –  отримали поранення.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 459 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Щербаках.

277 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

172 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок.

  • Напередодні одна жінка загинула та ще п'ятеро осіб поранені через удар РФ по Малокатеринівці на Запоріжжі.
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