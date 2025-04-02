Росіяни знову атакували Малокатеринівку на Запоріжжі, там загинув чоловік

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок.

172 артобстріли завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Щербаках.

Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка – отримали поранення.

Одна людина загинула та ще двоє поранених внаслідок ворожого удару по Малокатеринівці Запорізької області.

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