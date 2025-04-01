Головне за вівторок, 1 квітня: бої на Покровському напрямку, понад 140 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 141 бойове зіткнення, ворожі обстріли, правила бронювання. Яким запам’ятається 1133-й день повномасштабної війни.

“Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики: були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики”, - сказав у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Україна наполягає на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів.

“Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії”, - наголосив голова держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Також активні бойові дії відбувались на Сіверському, Курському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 квітня – в новині.

Генштаб також повідомляє, що російська армія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами. Зокрема окупанти застосовують боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання як засоби ведення війни.

“Окрім того, значною є частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу”, - додали у Генштабі.

У березні підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 767 випадків застосування таких боєприпасів.

2-3 квітня у Варшаві пройде неформальний саміт міністрів оборони ЄС – розглядатимуть ініціативу глави євродипломатії Каї Каллас про збільшення військової допомоги Україні, передає «Європейська правда».

Йдеться насамперед про надання нашій державі 2 млн боєприпасів на 5 млрд євро і «Білу книгу» єврокомісара з питань безпеки Андріуса Кубілюса.

Ініціатива Каллас передбачає, що ЄС допоможе Києву закрити першочергові потреби Сил оборони – питання боєприпасів великого калібру до кінця цього року.

Докладніше – в новині.

З 1 квітня забронювати працівників можуть лише підприємства з оновленою критичністю.

Усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність.

Для чоловіків за кордоном спростили процедуру оформлення паспорта.

Зокрема відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!