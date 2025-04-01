Якщо ви отримували кошти у першому кварталі та використали їх на заняття спортом, то заявку у другому кварталі подавати не потрібно.

В Україні стартував другий етап прийому заяв на виплати на спорт для ветеранів - реєстрація триватиме з 1 по 20 квітня включно.

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

“Ветерани та ветеранки можуть отримувати 1 500 грн кожні три місяці на спорт. Гроші можна витратити на тренажерний зал, басейн чи інші активності”, - йдеться у повідомленні.

Для подачі заявки необхідно:

верифікований РНОКПП (картка платників податків)

статус УБД та/або ОІВВ у ЄДРВВ

Дія.Картка у банку-учаснику програми

Подати заяву в застосунку Дія можна наступним чином:

1. зайти у Дію, потім пункт “сервіси” та “Ветеранський спорт”

2. обрати Дія.Картку для виплат та надіслати заяву

3. кошти надходитимуть автоматично через шість днів після оформлення заявки на Дія.Картку.

Якщо ж ви отримували кошти у першому кварталі та використали їх на заняття спортом, то заявку у другому кварталі подавати не потрібно, кошти надійдуть автоматично.

Отримані кошти можна використати у будь-якому спортивному закладі, який працює за кодом 7941 “Фізична культура”, 7997 “Клуби — заміські клуби, членство”.

Список спортивних закладів можна переглянути на сайті.