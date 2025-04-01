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Міноборони та Києво-Могилянська академія співпрацюватимуть у сфері надання психологічної допомоги військовим

У межах цієї ініціативи щонайменше 40 офіцерів-психологів та клінічних психологів пройдуть навчання доказовому підходу CETAPSS. Унікальність цього доказового підходу у тому, що за відносно короткий термін вдається стабілізувати стан людини та знизити симптоми.

Міноборони та Києво-Могилянська академія співпрацюватимуть у сфері надання психологічної допомоги військовим
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України та Національний університет «Києво-Могилянська академія» підписали меморандум про співпрацю.

Як зазначає оборонне відомство, у межах цієї ініціативи щонайменше 40 офіцерів-психологів та клінічних психологів пройдуть навчання доказовому підходу CETAPSS (Common Elements Treatment Approach - PsychosocialSupport). Метод, який практикує Центр психічного здоров’я Києво-Могилянської академії, базується на міжнародних стандартах та дозволяє надавати ще більш ефективну допомогу військовим в умовах триваючої війни.

Унікальність цього доказового підходу у тому, що за відносно короткий термін вдається стабілізувати стан людини та знизити симптоми. Також він вчить навичок, які людина може надалі застосувати для себе самостійно. 

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«Наші військові щодня стикаються з надзвичайним психологічним навантаженням і ми маємо зробити все можливе, щоб забезпечити їм якісну допомогу. Навчання дозволить значно покращити систему психологічної підтримки та відновлення наших захисників та захисниць», – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

 

Окрім навчання, меморандум також передбачає сприяння в проведенні досліджень щодо ефективності психологічного відновлення військовослужбовців в стаціонарних центрах.

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