Як уникнути болю в суглобах після фізичних навантажень

Фізичні навантаження — важлива складова здорового способу життя. Вони допомагають підтримувати фізичну форму, поліпшують загальне самопочуття та сприяють зміцненню м’язів і суглобів. Однак інколи після інтенсивних тренувань або важкої фізичної роботи можуть виникати болі в суглобах. Це може бути ознакою перевантаження або неправильного виконання вправ. Важливо розуміти, чому це відбувається, і що робити, щоб уникнути дискомфорту та пошкоджень. Наприклад, якщо причина — банальне перевантаження суглоба, слід дати собі відпочинок, а в разі запалення знадобиться Єврофаст. УВАГА, перед застосуванням препарату проконсультуйтесь з лікарем та детально прочитайте інструкцію з використання!
Чому після фізичних навантажень виникає біль у суглобах
Для виникнення болю є кілька ймовірних причин:
- Перевантаження суглобів. Інтенсивне фізичне навантаження може призвести до перевантаження суглобів, особливо якщо вони не звикли до такого рівня активності. Це може спричинити запалення, що супроводжується болем.
- Пошкодження м’яких тканин. Під час фізичних навантажень можливе мікропошкодження м’язів, сухожиль і зв'язок, що може викликати біль або дискомфорт.
- Недостатня розминка та заминка. Якщо перед тренуванням не провести розминку, а після — заминку, це може призвести до м’язового напруження і збільшити навантаження на суглоби. Це особливо актуально при великих навантаженнях.
- Помилки у техніці виконання вправ. Внаслідок неправильного виконання вправи на суглоби може припадати надмірне навантаження, що може спричинити біль та пошкодження.
- Відсутність відпочинку. Важливо давати тілу достатній час для відновлення після тренувань. Інакше суглоби можуть стати більш вразливими до болю і травм.
З віком суглоби стають менш еластичними, а хрящова тканина втрачає свою здатність до відновлення. Тому літні люди можуть частіше відчувати біль у суглобах після фізичних навантажень.
Як позбутися болю
Щоб відновити свій стан, слід:
- розігрівати суглоби перед тренуванням;
- дотримуватися правильної техніки виконання вправ;
- використовувати спеціальну екіпіровку;
- робити заминку після тренування;
- поступово збільшувати навантаження;
- відпочивати та відновлюватись.
Якщо біль виникає після тренувань, можна використовувати мазі чи гелі, що знімають запалення і біль, або приймати препарати за рекомендацією лікаря. Якщо біль не проходить або стає сильнішим, варто звернутися до реабілітолога або травматолога для консультації й подальшої корекції тренувального процесу. Регулярні фізичні навантаження важливі для здоров'я, однак вони мають бути правильними і збалансованими. Якщо ви будете дотримуватися зазначених рекомендацій, це допоможе знизити ризик виникнення болю в суглобах після тренувань, уникнути травматичних пошкоджень і забезпечити їхнє здоров'я й довговічність.
Обов’язково проконсультуйтесь з лікарем перед застосуванням лікарського засобу!
Також обов’язкового ознайомтесь з інструкцією на лікарський засіб.