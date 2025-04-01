Трамп повторив погрозу щодо санкцій проти РФ та відкинув членство України в НАТО

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що хоче побачити з боку російського правителя Путіна бажання "укласти угоду", а якщо той "не впорається з роботою", то доведеться запровадити вторинні мита на російську нафту.

Як пише CNN, республіканець визнав, що не хоче вдаватися до санкцій проти Росії. Але має бажання "зробити так, щоб російських солдатів, українських солдатів та інших людей не вбивали", а якщо Путін "не слідуватиме цьому", то Трамп вдасться до важелів впливу.

Водночас господар Білого дому знову вдався до критики нібито небажання української влади підписувати нову редакцію угоди про корисні копалини під приводом "бажання увійти в НАТО чи чогось в цьому дусі". Трамп заявив, що питання НАТО ніколи не розглядалося в контексті цього документа, та й загалом цього не станеться, бо це "мабуть, саме та причина, через яку розпочалася війна".