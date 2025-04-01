У Рівному водоканал подаватиме воду зі зниженим тиском

"Рівнеоблводоканал" анонсував запровадження в місті погодинного постачання води зі зниженим тиском через скрутну економічну ситуацію на підприємстві.

Як пише "Економічна правда", виконувач обов'язків директора водоканалу Андрій Грухаль заявив, що цей крок намагалися "відтягнути, як могли". Проте невідповідність тарифів обґрунтованим показникам призвела до накопичення боргу в понад 115 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень від Рівненської обласної ради ситуацію не рятують.

За словами посадовця, економічно виправданий тариф становить 57 гривень 7 копійок за 1 кубічний метр водопостачання та водовідведення. Натомість для споживачів він залишається на рівні до повномасштабного вторгнення - 32 гривні 60 копійок. Через це підприємству доводиться знижувати тиск у ті денні години та вночі, коли плата за електроенергію найвища.