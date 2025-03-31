Головне за понеділок, 31 березня: 175 боєзіткнень, авіаудари по Запоріжжю, третя річниця звільнення Бучі

Бойові дії на Донеччині, 175 бойових зіткнень, ворожі обстріли, $400 млн від МВФ. Яким запам’ятається 1132-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Майже третина боєзіткнень (56) з початку доби відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Лиманському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 березня – в новині.

У понеділок, 31 березня, російська армія завдала авіаударів по одній із громад Запорізької області.

Станом на 20:30 кількість поранених зросла до двох людей.

Серед 4 тисяч повернених з російського полону українців був лише 171 цивільний заручник. Наразі не існує юридичного механізму повернення цивільних заручників, заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час вшанування пам'яті загиблих від рук російських окупантів жителів Бучі, пише "Суспільне".

"Якщо ми кажемо, взагалі про район Бучі, то 1700 громадян України були вбиті або покалічені. 12 дітей від одного року до 15 років було вбито. Дуже багато хто був підданий катуванням, помер і частина громадян України досі перебуває в російських застінках. І вони зараз поповнили список цивільних заручників, які перебувають в російських в'язницях абсолютно незаконно", — каже Лубінець.

Спікери та віце-спікери парламентів 17 країн ЄС, а також представники Європейського парламенту прибули до Києва, де відбудеться саміт голів парламентів, повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"У столицю України прибули спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту. Цей візит - сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною", - написав він у фейсбуці і опублікував відео.

Президент України Володимир Зеленський разом з парламентськими представниками різних країн Європи відвідав Бучу в третю річницю звільнення міста від окупантів.

У виступі перед делегатами, аудіо якого отримала кореспондентка lb.ua, президент сказав, що три роки тому світ побачив вбитих цивільних на вулицях Бучі, побачив докази знущань і катувань. Це стало доказом, що Росія може вбити, катувати і позбавити дому будь-кого.

Докладніше – в новині.

Більше на цю тему – в матеріалі "«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі".

До українського бюджету нині надійшли $400 млн чергового траншу Міжнародного валютного фонду, повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Це кошти, які держава отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF (Програма розширеного фінансування). Загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 млрд доларів.

"Дякуємо Фонду за допомогу й тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни", – написав прем'єр-міністр у Telegram.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!