Російські військові застосовують боєприпаси з хімречовинами на Куп'янському напрямку, — ЦПД

На Куп'янському напрямку ворожа армія почала застосовувати скиди з отруйними речовинами.
Про це повідомляє очільник Центру дезінформації при Міноборони України Андрій Коваленко.
"Росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку", — каже військовий і додає, що фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни.
"Звичайні терористи, якими завжди були", — резюмує Коваленко.
- У грудні 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 434 випадки застосування хімічних боєприпасів росіянами.
- Восени минулого року Британія оголосила про додаткові санкції проти Росії за використання хімічної зброї проти українських військових.
- Від початку широкомасштабного вторгнення підтверджено понад 6 900 випадків застосування російськими військами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини.