Російські військові застосовують боєприпаси з хімречовинами на Куп'янському напрямку, — ЦПД

На Куп'янському напрямку ворожа армія почала застосовувати скиди з отруйними речовинами.

Про це повідомляє очільник Центру дезінформації при Міноборони України Андрій Коваленко.

"Росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Куп’янському напрямку", — каже військовий і додає, що фактично Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі можливі правила ведення війни.

"Звичайні терористи, якими завжди були", — резюмує Коваленко.