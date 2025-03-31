Росіяни завдали 5 ударів КАБами по громаді Запорізької області (доповнено)

У понеділок, 31 березня, російська армія завдала авіаударів по одній із громад Запорізької області.
Доповнення. Через авіаудари зруйновано і пошкоджено житлові будинки та заклади соціальної сфери. Попередньо, під завалами може знаходитися жінка. Пошуково-рятувальна операція триває.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За словами начальника ОВА, росіяни нанесли пʼять ударів КАБами по одній з громад області.
Наразі оперативні служби встановлюють наслідки.
Попередньо, без постраждалих.
- Сьогодні армія РФ здійснила авіаудари по Куп'янську Харківської області. Ворог скинув 7 КАБів на місто. Знищений житловий будинок, троє людей постраждали.