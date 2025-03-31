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Росіяни завдали 5 ударів КАБами по громаді Запорізької області (доповнено)

Під завалами може бути жінка.

Росіяни завдали 5 ударів КАБами по громаді Запорізької області (доповнено)
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

У понеділок, 31 березня, російська армія завдала авіаударів по одній із громад Запорізької області.

Доповнення. Через авіаудари зруйновано і пошкоджено житлові будинки та заклади соціальної сфери. Попередньо, під завалами може знаходитися жінка. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами начальника ОВА, росіяни нанесли пʼять ударів КАБами по одній з громад області. 

Наразі оперативні служби встановлюють наслідки. 

Попередньо, без постраждалих.

  • Сьогодні армія РФ здійснила авіаудари по Куп'янську Харківської області. Ворог скинув 7 КАБів на місто. Знищений житловий будинок, троє людей постраждали.
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